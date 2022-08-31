Пермский государственный университет покинули два декана

01 сентября 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Об уходе сотрудников вуза сообщается в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Деканы двух факультетов в Пермском государственном научно-исследовательском университете (ПГНИУ) покинули вуз. Об уходе декана филологического факультета вуза Бориса Кондакова сообщается на странице факультета в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня [1 сентября] завершился последний трудовой день в должности декана филологического факультета доктора филологических наук, профессора Бориса Вадимовича Кондакова. Уникальный специалист, мудрый руководитель и наставник, Борис Вадимович руководил факультетом 24 года!» — отмечает коллеги преподавателя. Декан философско-социологического факультета ПГНИУ Наталья Береснева также сообщила о своем уходе из университета в соцсети «ВКонтакте». «10 лет, отданных факультету. Было многое. Было то, чем горжусь, было то, за что стыдно, были разочарования. Благодарна всем, кто оказывал неоценимую помощь, забуду про все, что приносило боль», — обратилась Береснева к своим подписчикам. Она добавила, что «открыта новым проектам и новым предложениям». Борис Кондаков руководил факультетом 24 года Фото: страница филологического факультета ПГНИУ, «ВКонтакте» Наталья Береснева, покинувшая ПГНИУ, написала, что открыта новым предложениям Фото: страница Натальи Бересновой, «ВКонтакте»

Деканы двух факультетов в Пермском государственном научно-исследовательском университете (ПГНИУ) покинули вуз. Об уходе декана филологического факультета вуза Бориса Кондакова сообщается на странице факультета в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня [1 сентября] завершился последний трудовой день в должности декана филологического факультета доктора филологических наук, профессора Бориса Вадимовича Кондакова. Уникальный специалист, мудрый руководитель и наставник, Борис Вадимович руководил факультетом 24 года!» — отмечает коллеги преподавателя. Декан философско-социологического факультета ПГНИУ Наталья Береснева также сообщила о своем уходе из университета в соцсети «ВКонтакте». «10 лет, отданных факультету. Было многое. Было то, чем горжусь, было то, за что стыдно, были разочарования. Благодарна всем, кто оказывал неоценимую помощь, забуду про все, что приносило боль», — обратилась Береснева к своим подписчикам. Она добавила, что «открыта новым проектам и новым предложениям».