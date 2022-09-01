Spiegel: у Запада не осталось средств для давления на Путина

01 сентября 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Евросоюзу больше нечем давить на Россию, пишет Spiegel Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз У стран Евросоюза не осталось средств давления на президента России Владимира Путина, что следует из решения ЕС разорвать договор об упрощенном визовом режиме. Об этом пишет немецкая газета Spiegel. «Судя по всему, визовое решение в первую очередь призвано отвлечь внимание от того, что у ЕС мало что осталось для давления на Москву. Больших пакетов санкций ждать уже не приходится. Но это не повод наказывать русский народ. Скорее всего, коллективное наказание сыграет на руку президенту России Владимиру Путину. Он утверждает, что Запад ненавидит его страну и руководствуется русофобией», — пишет Spiegel. Ранее Евросоюз решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией, пишет RT. Договор действовал с 2006 года. В Кремле назвали это решение «нелепым» и заявили, что оно навредит самим европейца, сообщает «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «жалкими людьми» европейских политиков, которые решили ограничить выдачу виз россиянам, пишет агентство Nation News.

У стран Евросоюза не осталось средств давления на президента России Владимира Путина, что следует из решения ЕС разорвать договор об упрощенном визовом режиме. Об этом пишет немецкая газета Spiegel. «Судя по всему, визовое решение в первую очередь призвано отвлечь внимание от того, что у ЕС мало что осталось для давления на Москву. Больших пакетов санкций ждать уже не приходится. Но это не повод наказывать русский народ. Скорее всего, коллективное наказание сыграет на руку президенту России Владимиру Путину. Он утверждает, что Запад ненавидит его страну и руководствуется русофобией», — пишет Spiegel. Ранее Евросоюз решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией, пишет RT. Договор действовал с 2006 года. В Кремле назвали это решение «нелепым» и заявили, что оно навредит самим европейца, сообщает «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «жалкими людьми» европейских политиков, которые решили ограничить выдачу виз россиянам, пишет агентство Nation News.