31 августа 2022

Из Пермского государственного университета ушел третий декан

Из Пермского государственного университета ушел третий декан
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День знаний в Пермском университете. Пермь, университет, пгниу, студенты
До этого в ПГНИУ сменились еще два декана Фото:

Пермский государственный университет (ПГНИУ) покинул декан факультета современных иностранных языков и литератур (СИЯЛ) Борис Проскурин. Ранее оставили свой пост деканы филологического и философско-социологического факультета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Приказом ректора Пермского университета Дмитрия Красильникова исполняющим обязанности декана факультета современных иностранных языков и литератур назначена кандидат филологических наук Наталья Хорошева. До этого с 2003 года факультетом руководил Борис Проскурнин», — рассказали в пресс-службе. С 2015 года Наталья Хорошева заведует кафедрой лингвистики и перевода.

Ранее с поста главы филологического факультета ушел Борис Кондаков, который руководил им 24 года. Его на этом посту сменит доктор филологических наук Елена Еврофеева. Ушедшего декана филосовского-социологического факультета Наталью Бересневу сменил на посту преподаватель философии Сергей Комаров.

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Пермский государственный университет (ПГНИУ) покинул декан факультета современных иностранных языков и литератур (СИЯЛ) Борис Проскурин. Ранее оставили свой пост деканы филологического и философско-социологического факультета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Приказом ректора Пермского университета Дмитрия Красильникова исполняющим обязанности декана факультета современных иностранных языков и литератур назначена кандидат филологических наук Наталья Хорошева. До этого с 2003 года факультетом руководил Борис Проскурнин», — рассказали в пресс-службе. С 2015 года Наталья Хорошева заведует кафедрой лингвистики и перевода. Ранее с поста главы филологического факультета ушел Борис Кондаков, который руководил им 24 года. Его на этом посту сменит доктор филологических наук Елена Еврофеева. Ушедшего декана филосовского-социологического факультета Наталью Бересневу сменил на посту преподаватель философии Сергей Комаров.
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