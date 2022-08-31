Челябинские туристы променяли зарубежные страны на местные озера

Турагенты: туристы в Челябинской области предпочли местные озера зарубежным поездкам

Челябинские туристы стали чаще ездить на местные озера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Две трети туристов из Челябинской области летние отпуска провели на местных озерах, отказавшись от идеи отдыхать за рубежом. По просьбе URA.RU участники туррынка подвели итоги уходящего сезона.

«В регионах России и, в частности, на местных озерах предпочли отдыхать 70% челябинцев. Из-за дороговизны направлений и минимального количества полетных программ за рубеж отдых там выбрали 30% горожан», — рассказала URA.RU директор по развитию группы компаний СТТ Мария Кучеренко.

Изменившийся список предпочтений потребовал от турагентов знания челябинских мест размещений. По оценкам представителей турбизнеса, в курортных зонах региона появляются новые объекты, но полностью удовлетворить возросший спрос они пока не в состоянии. Также привыкшие к сервису за разумные деньги туристы пока не могут получить такой же уровень сервиса в родном регионе.

«Среди российских мест отдыха 80% туристов летом выбирало Сочи, 10% — Дагестан с его Каспийским морем, по 5% — Калининград и Санкт-Петербург. Среди заграничных туров 60% путешественников предпочитали поездки в Турцию, 30% — в Египет, 10% летели в другие страны», — заключила директор турагентства «Андромеда» Ольга Васильева.

По словам собеседницы URA.RU, турецкий отдых был популярен, так как в стране есть море, принимают карты платежной системы «Мир» и развита система питания «все включено». Контингент туристов, отдыхающих в Турции, стал более состоятельным. При этом больше всего на удорожание повлиял рост стоимости перелета. В сравнении с 2021 годом расходы на дорогу возросли в три раза. Это, по данным Васильевой, касается и внутрироссийских рейсов. Для желающих отдохнуть в странах Европы Турция стала транспортным хабом, позволяющим лететь в другие страны.