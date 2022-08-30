Челябинские туристы испытали проблемы с картами «Мир» за рубежом

Картой «Мир» в Турции везде расплатиться не получится Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Туристы из Челябинска столкнулись с тем, что не всегда удается расплатиться картами платежной системы «Мир» даже в дружественных странах. Как сообщили URA.RU участники рынка, в Турции ряд заправок такие карты не принимает.

«В основном проблем нет: в Турции почти везде можно пользоваться картой системы „Мир“. Однако на заправках Shell проблемы возникают: не примут. Или сложности с автоматами самообслуживания, например, при покупке кофе», — поделился с URA.RU директор туркомпании SwenTour Андрей Янченко.

Некоторые магазины действуют избирательно. Например, отделы H&M с «Мир» не работают, но карты Black известного онлайн-банка с той же системой примут. Однако продавцы большинства местных магазинов рады продавать с использованием карт «Мир»: объявления об этом висят всюду. Комиссия за транзакции минимальна — по внутреннему курсу выпустившего карту банка из рубля в лиру, минуя доллары США и евро.

Фактически Турция, по словам президента Челябинской ассоциации туристических организаций Инны Лободы, единственная страна массового туризма, где путешественники из России могут оперировать картами «Мир». По прогнозам руководителя, такие же возможности появятся в Египте. Но большинство туристов берут в поездку наличные средства.

В итоге остается возможность пользоваться сервисом бронирования мест размещения, так как съем жилья оплачивается на месте. При этом забронировать места на рейсах ряда авиакомпаний стало проблематично. Как и оплатить дополнительные услуги вроде выбора конкретного места в самолете или ускоренного прохождения досмотров в аэропорте.

Весной специалисты спрогнозировали, что запрет на использование российскими банками карт международных систем Visa, Mastercard и JCB помогут китайской системе UnionPay стать монополистом в России. Вместе с тем требование российских властей расплачиваться за туры с кэшбэком картами «Мир» сохранило популярность отечественной системы среди путешественников. В Турции сервис работает благодаря договоренностям на высшем уровне.