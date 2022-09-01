Путин озвучил цель спецоперации РФ на Украине

Путин назвал целью спецоперации на Украине ликвидацию антироссийского анклава

01 сентября 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

Антироссийский анклав на Украине угрожает России, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ликвидация антироссийского анклава — это цель специальной операции на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном». Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24». «На территории Украины создается антироссийский анклав, который угрожает самой России. Ликвидировать его — цель специальной операции», — сказал Путин. Ранее Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства сообщил, что ее задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Путин отметил, что украинские националисты регулярно устраивали карательные операции против граждан ДНР и ЛНР.

Ликвидация антироссийского анклава — это цель специальной операции на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном». Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24». «На территории Украины создается антироссийский анклав, который угрожает самой России. Ликвидировать его — цель специальной операции», — сказал Путин. Ранее Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства сообщил, что ее задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Путин отметил, что украинские националисты регулярно устраивали карательные операции против граждан ДНР и ЛНР.