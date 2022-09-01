Путин озвучил цель спецоперации РФ на Украине

Путин назвал целью спецоперации на Украине ликвидацию антироссийского анклава
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Антироссийский анклав на Украине угрожает России, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ликвидация антироссийского анклава — это цель специальной операции на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном». Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24».

«На территории Украины создается антироссийский анклав, который угрожает самой России. Ликвидировать его — цель специальной операции», — сказал Путин.

Ранее Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства сообщил, что ее задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Путин отметил, что украинские националисты регулярно устраивали карательные операции против граждан ДНР и ЛНР.

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Ликвидация антироссийского анклава — это цель специальной операции на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном». Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24». «На территории Украины создается антироссийский анклав, который угрожает самой России. Ликвидировать его — цель специальной операции», — сказал Путин. Ранее Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства сообщил, что ее задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. Путин отметил, что украинские националисты регулярно устраивали карательные операции против граждан ДНР и ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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