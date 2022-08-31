«Татнефть» решила строить сеть АЗС в Пермском крае

Компания "Татнефть" заявила о намерении построить в Пермском крае сеть из 40 автозаправок

01 сентября 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

Первую автозаправку в Пермском крае «Татнефть» планирует построить в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае появятся автозаправочные станции компании «Татнефть» (Татарстан). Речь об этом шла на заседание краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата, прямая трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте». Проект, предполагающий строительство в регионе 40 АЗС, получил статус приоритетного. «Общая площадь создаваемых объектов составит 680 кв метров на каждой АЗС. Это наши первые шаги на рынке Пермского края, мы хотели бы здесь развивать сеть, и далее построить порядка 40 автозаправочных станций», — обратился к членам совета заместитель директора по экономике ООО «Татнефть-АЗС Центр» Максим Комаров. Первую АЗС «Татнефть» намерена построить в 2023 году на улице Ново-Гайвинская в Перми, вторую — в 2024 году на улице Щербакова. Они будут оснащены многофункциональными объектами придорожного сервиса: парковками для легковых авто, грузовиков и автобусов, электрозарядными станциями, пунктами мойки транспортных средств, пунктами общепита, минимаркетами. Общий объем инвестиций в строительство первых двух АЗС оценивается в сумму 380 млн рублей.

В Пермском крае появятся автозаправочные станции компании «Татнефть» (Татарстан). Речь об этом шла на заседание краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата, прямая трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте». Проект, предполагающий строительство в регионе 40 АЗС, получил статус приоритетного. «Общая площадь создаваемых объектов составит 680 кв метров на каждой АЗС. Это наши первые шаги на рынке Пермского края, мы хотели бы здесь развивать сеть, и далее построить порядка 40 автозаправочных станций», — обратился к членам совета заместитель директора по экономике ООО «Татнефть-АЗС Центр» Максим Комаров. Первую АЗС «Татнефть» намерена построить в 2023 году на улице Ново-Гайвинская в Перми, вторую — в 2024 году на улице Щербакова. Они будут оснащены многофункциональными объектами придорожного сервиса: парковками для легковых авто, грузовиков и автобусов, электрозарядными станциями, пунктами мойки транспортных средств, пунктами общепита, минимаркетами. Общий объем инвестиций в строительство первых двух АЗС оценивается в сумму 380 млн рублей.