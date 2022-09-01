Свердловские школы получили сценарий уроков патриотизма

В школы Свердловской области поступили рекомендации по проведению уроков "Разговоры о важном"

01 сентября 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

Свердловских детей будут мотивировать на саморазвитие и патриотизм Фото: Илья Московец © URA.RU В школах Свердловской области со 2 сентября начнут проходить уроки в рамках предмета «Разговоры о важном», сценарии которого поступили педагогам региона. Соответствующий документ есть в распоряжении URA.RU. «Результаты обучения: понимание обучающимся того, что каждый ребенок вне зависимости от места проживания должен знать, что государство создало для него все возможности для самореализации», — говорится в документе. Согласно сценарию, педагоги должны доносить эту мысль до учеников. При этом содержание уроков у младших и старших классов отличаются. Для детей, обучающихся в первых-четвертых классах, будут проводить занятия на тему «Зачем нам знания». Для более старших школьников педагоги проведут уроки «Мы — Россия. Возможности — будущее». Учителя уже готовятся к проведению таких уроков. В процессе занятия школьников нужно будет мотивировать на активность в школьной жизни, в том числе прохождению олимпиад и участию в волонтерских акциях. Педагог будет доносить мысль, согласно которой успешные люди помогают развивать страну. Первые уроки проводятся в рамках нового школьного предмета «Разговоры о важном». Первые занятия должны пройти 2 сентября.

В школах Свердловской области со 2 сентября начнут проходить уроки в рамках предмета «Разговоры о важном», сценарии которого поступили педагогам региона. Соответствующий документ есть в распоряжении URA.RU. «Результаты обучения: понимание обучающимся того, что каждый ребенок вне зависимости от места проживания должен знать, что государство создало для него все возможности для самореализации», — говорится в документе. Согласно сценарию, педагоги должны доносить эту мысль до учеников. При этом содержание уроков у младших и старших классов отличаются. Для детей, обучающихся в первых-четвертых классах, будут проводить занятия на тему «Зачем нам знания». Для более старших школьников педагоги проведут уроки «Мы — Россия. Возможности — будущее». Учителя уже готовятся к проведению таких уроков. В процессе занятия школьников нужно будет мотивировать на активность в школьной жизни, в том числе прохождению олимпиад и участию в волонтерских акциях. Педагог будет доносить мысль, согласно которой успешные люди помогают развивать страну. Первые уроки проводятся в рамках нового школьного предмета «Разговоры о важном». Первые занятия должны пройти 2 сентября.