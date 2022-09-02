Продюсер Кобылянский: песню «Третье сентября» не брали на радио

Продюсер Евгений Кобылянский: песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября» не брали на радио

03 сентября 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Песня «Третья сентября» для радио была неформат, отметил Евгений Кобылянский Фото: Александр Мамаев © URA.RU Песню «Третье сентября» Михаила Шуфутинского отказывались брать на радио, потому что она длилась 6 минут и не подходила по формату. Об этом в беседе с URA.RU рассказал продюсер альбома «Гуляй, душа», композитор, певец Евгений Кобылянский. «Это был 1994 год, когда мы выпустили альбом „Гуляй, душа“. Там были песни, которые раскручивались. И сама „Гуляй душа“, и „Такси, зеленый огонек“. А песня „Третье сентября“ не звучала на радио, ее никто не раскручивал. Она никогда не была хедлайнером, у нее не было ротации. Ее не брала ни одна радиостанция, и даже мои попытки ее где-то продвинуть заканчивались ничем. Мне говорили: „Как, она же звучит почти 6 минут, она не формат!“ Она неформат, который пережил всех недоумков, которые ее когда-то не ставили на радио. Они уже успели, кто к праотцам отправиться, кто найти себе работу в такси, а песня жива, здорова», — подчеркнул Евгений Кобылянский. Продюсер добавил, что песня сама нашла своего слушателя. «В результате песня начала звучать на концертах. И ни один концерт без нее не обходился. Она звучала, звучала. И люди настолько ее любят, что только начинаешь играть первые аккорды, все, просто обвал. Я ее также записываю на своем сольном альбоме и пою на концертах, только начинается вступление, просто рев в зале стоит. А потом народ пошел в караоке. И я заметил, что там она пелась так, что прям живет. Так вот песня и вышла в народ, минуя радиостанции», — заметил он. Песня «Третье сентября» (автор музыки Игорь Крутой, слова — Игорь Николаев, аранжировщик — Евгений Кобылянский — прим. URA.RU) была впервые исполнена Михаилом Шуфутинским в 1993 году. В 1994 году композиция вошла в сольный альбом артиста «Гуляй, душа». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Песню «Третье сентября» Михаила Шуфутинского отказывались брать на радио, потому что она длилась 6 минут и не подходила по формату. Об этом в беседе с URA.RU рассказал продюсер альбома «Гуляй, душа», композитор, певец Евгений Кобылянский. «Это был 1994 год, когда мы выпустили альбом „Гуляй, душа“. Там были песни, которые раскручивались. И сама „Гуляй душа“, и „Такси, зеленый огонек“. А песня „Третье сентября“ не звучала на радио, ее никто не раскручивал. Она никогда не была хедлайнером, у нее не было ротации. Ее не брала ни одна радиостанция, и даже мои попытки ее где-то продвинуть заканчивались ничем. Мне говорили: „Как, она же звучит почти 6 минут, она не формат!“ Она неформат, который пережил всех недоумков, которые ее когда-то не ставили на радио. Они уже успели, кто к праотцам отправиться, кто найти себе работу в такси, а песня жива, здорова», — подчеркнул Евгений Кобылянский. Продюсер добавил, что песня сама нашла своего слушателя. «В результате песня начала звучать на концертах. И ни один концерт без нее не обходился. Она звучала, звучала. И люди настолько ее любят, что только начинаешь играть первые аккорды, все, просто обвал. Я ее также записываю на своем сольном альбоме и пою на концертах, только начинается вступление, просто рев в зале стоит. А потом народ пошел в караоке. И я заметил, что там она пелась так, что прям живет. Так вот песня и вышла в народ, минуя радиостанции», — заметил он. Песня «Третье сентября» (автор музыки Игорь Крутой, слова — Игорь Николаев, аранжировщик — Евгений Кобылянский — прим. URA.RU) была впервые исполнена Михаилом Шуфутинским в 1993 году. В 1994 году композиция вошла в сольный альбом артиста «Гуляй, душа».