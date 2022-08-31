31 августа 2022

Власти ХМАО компенсируют туроператорам затраты на рекламу

Правительство ХМАО увеличит субсидии туроператорам на покрытие расходов за участие в выставках-ярмарках
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, виды города пермь, теплоход александр фадеев
Туроператоры ХМАО получат субсидии на продвижение региональных турпродуктов Фото:

Правительство ХМАО предоставит туристическим операторам субсидию за участие в мероприятиях, на которых туроператоры будут продвигать региональные туристические продукты. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

«Губернатор Наталья Комарова отметила, что решение призвано увеличить помощь туроператорам в продвижении региональных турпродуктов. Глава департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев пояснил, что туроператорам будет компенсировано до 60% затрат, связанных с выездом и участием в таких мероприятиях», — сообщает пресс-служба правительства.

Пресс-служба поясняет, что речь идет об участии туроператоров в региональных и международных туристических выставках, конференциях, ярмарках и других мероприятиях. Субсидирование проводится в рамках окружной госпрограммы «Развитие промышленности и туризма».

Ранее URA.RU рассказало, что в 2023 году туроператор запускает круизный маршрут по территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Теплоход «Северная сказка» будет совершать рейсы по Оби и Иртышу.

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Правительство ХМАО предоставит туристическим операторам субсидию за участие в мероприятиях, на которых туроператоры будут продвигать региональные туристические продукты. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. «Губернатор Наталья Комарова отметила, что решение призвано увеличить помощь туроператорам в продвижении региональных турпродуктов. Глава департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев пояснил, что туроператорам будет компенсировано до 60% затрат, связанных с выездом и участием в таких мероприятиях», — сообщает пресс-служба правительства. Пресс-служба поясняет, что речь идет об участии туроператоров в региональных и международных туристических выставках, конференциях, ярмарках и других мероприятиях. Субсидирование проводится в рамках окружной госпрограммы «Развитие промышленности и туризма». Ранее URA.RU рассказало, что в 2023 году туроператор запускает круизный маршрут по территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Теплоход «Северная сказка» будет совершать рейсы по Оби и Иртышу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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