Власти ХМАО компенсируют туроператорам затраты на рекламу

Правительство ХМАО увеличит субсидии туроператорам на покрытие расходов за участие в выставках-ярмарках

01 сентября 2022 в 22:59 Размер текста - 17 +

Туроператоры ХМАО получат субсидии на продвижение региональных турпродуктов Фото: Сергей Русанов Правительство ХМАО предоставит туристическим операторам субсидию за участие в мероприятиях, на которых туроператоры будут продвигать региональные туристические продукты. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. «Губернатор Наталья Комарова отметила, что решение призвано увеличить помощь туроператорам в продвижении региональных турпродуктов. Глава департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев пояснил, что туроператорам будет компенсировано до 60% затрат, связанных с выездом и участием в таких мероприятиях», — сообщает пресс-служба правительства. Пресс-служба поясняет, что речь идет об участии туроператоров в региональных и международных туристических выставках, конференциях, ярмарках и других мероприятиях. Субсидирование проводится в рамках окружной госпрограммы «Развитие промышленности и туризма». Ранее URA.RU рассказало, что в 2023 году туроператор запускает круизный маршрут по территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Теплоход «Северная сказка» будет совершать рейсы по Оби и Иртышу.

Правительство ХМАО предоставит туристическим операторам субсидию за участие в мероприятиях, на которых туроператоры будут продвигать региональные туристические продукты. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. «Губернатор Наталья Комарова отметила, что решение призвано увеличить помощь туроператорам в продвижении региональных турпродуктов. Глава департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев пояснил, что туроператорам будет компенсировано до 60% затрат, связанных с выездом и участием в таких мероприятиях», — сообщает пресс-служба правительства. Пресс-служба поясняет, что речь идет об участии туроператоров в региональных и международных туристических выставках, конференциях, ярмарках и других мероприятиях. Субсидирование проводится в рамках окружной госпрограммы «Развитие промышленности и туризма». Ранее URA.RU рассказало, что в 2023 году туроператор запускает круизный маршрут по территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Теплоход «Северная сказка» будет совершать рейсы по Оби и Иртышу.