31 августа 2022

В лесах Челябинской области начался сезон сбора опят. Фото

Жители Челябинской области поделились в соцсетях первым урожаем опят, сбор которых начинается в лесах осенью
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, грибы, осенний лес, опята
Осенние опята каждый год ждут все грибники Фото:

Грибники из Челябинской области начали делиться в социальных сетях фотографиями опят, сезон сбора которых стартует в лесах ранней осенью. Долгожданные грибы челябинцы находят в разных районах региона.

«Златоуст. Фото в лесу не делала, там такие дебри, кабы не улететь. И равнины нет, то в горку, то под горку», — написала в группе «Грибы, ягоды, травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте» грибник Ольга Мельникова.

Пользователь Танюша Халимова опубликовала фото своего «улова» опят из леса в районе деревни Туктубаево Сосновского района в группе «Грибы, рыбалка отдых в Челябинской области 2022» во «Вконтакте». Еще одна грибник Мария Морданова поделилась фотографиями опят из поселка Рощино Сосновского района. Грибник Гульшида Сафиуллина рассказала, что накануне собирала опята в Аргаяшском районе.

Такие опята нашли в районе Златоуста
А такие грибы выросли около деревни Туктубаево в Сосновском районе

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Грибники из Челябинской области начали делиться в социальных сетях фотографиями опят, сезон сбора которых стартует в лесах ранней осенью. Долгожданные грибы челябинцы находят в разных районах региона. «Златоуст. Фото в лесу не делала, там такие дебри, кабы не улететь. И равнины нет, то в горку, то под горку», — написала в группе «Грибы, ягоды, травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте» грибник Ольга Мельникова. Пользователь Танюша Халимова опубликовала фото своего «улова» опят из леса в районе деревни Туктубаево Сосновского района в группе «Грибы, рыбалка отдых в Челябинской области 2022» во «Вконтакте». Еще одна грибник Мария Морданова поделилась фотографиями опят из поселка Рощино Сосновского района. Грибник Гульшида Сафиуллина рассказала, что накануне собирала опята в Аргаяшском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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