В лесах Челябинской области начался сезон сбора опят. Фото

Жители Челябинской области поделились в соцсетях первым урожаем опят, сбор которых начинается в лесах осенью

01 сентября 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Осенние опята каждый год ждут все грибники Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Грибники из Челябинской области начали делиться в социальных сетях фотографиями опят, сезон сбора которых стартует в лесах ранней осенью. Долгожданные грибы челябинцы находят в разных районах региона. «Златоуст. Фото в лесу не делала, там такие дебри, кабы не улететь. И равнины нет, то в горку, то под горку», — написала в группе «Грибы, ягоды, травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте» грибник Ольга Мельникова. Пользователь Танюша Халимова опубликовала фото своего «улова» опят из леса в районе деревни Туктубаево Сосновского района в группе «Грибы, рыбалка отдых в Челябинской области 2022» во «Вконтакте». Еще одна грибник Мария Морданова поделилась фотографиями опят из поселка Рощино Сосновского района. Грибник Гульшида Сафиуллина рассказала, что накануне собирала опята в Аргаяшском районе. Такие опята нашли в районе Златоуста Ольга Мельникова, «Грибы, ягоды, травы. Челябинск и область», ВКонтакте А такие грибы выросли около деревни Туктубаево в Сосновском районе Танюша Халимова, «Грибы, рыбалка, отдых в Челябинской области», ВКонтакте

Грибники из Челябинской области начали делиться в социальных сетях фотографиями опят, сезон сбора которых стартует в лесах ранней осенью. Долгожданные грибы челябинцы находят в разных районах региона. «Златоуст. Фото в лесу не делала, там такие дебри, кабы не улететь. И равнины нет, то в горку, то под горку», — написала в группе «Грибы, ягоды, травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте» грибник Ольга Мельникова. Пользователь Танюша Халимова опубликовала фото своего «улова» опят из леса в районе деревни Туктубаево Сосновского района в группе «Грибы, рыбалка отдых в Челябинской области 2022» во «Вконтакте». Еще одна грибник Мария Морданова поделилась фотографиями опят из поселка Рощино Сосновского района. Грибник Гульшида Сафиуллина рассказала, что накануне собирала опята в Аргаяшском районе.