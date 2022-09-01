В ООН отказались определять виновных в обстрелах ЗАЭС

Сотрудники службы безопасности ООН не будут определять от ответственных за обстрелы станции. Об этом предупредил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Это люди, которые занимаются персональной безопасностью, у них нет ни мандата, ни экспертизы для проведения баллистических исследований», — подчеркнул он, передает ТАСС. «Наши водители и сотрудники службы безопасности проделали отличную работу, доставив инспекторов на ЗАЭС», — сказал дипломат, передает ТАСС. Дюжаррик уточнил, что сотрудники ООН продолжат обеспечивать охрану миссии МАГАТЭ.
Миссия МАГАТЭ в четверг прибыла на Запорожскую АЭС, инспекторам показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Дюжаррик подчеркнул, что в ООН рады, что РФ защитила инспекторов МАГАТЭ.
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Сотрудники службы безопасности ООН не будут определять от ответственных за обстрелы станции. Об этом предупредил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Это люди, которые занимаются персональной безопасностью, у них нет ни мандата, ни экспертизы для проведения баллистических исследований», — подчеркнул он, передает ТАСС. «Наши водители и сотрудники службы безопасности проделали отличную работу, доставив инспекторов на ЗАЭС», — сказал дипломат, передает ТАСС. Дюжаррик уточнил, что сотрудники ООН продолжат обеспечивать охрану миссии МАГАТЭ. Миссия МАГАТЭ в четверг прибыла на Запорожскую АЭС, инспекторам показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Дюжаррик подчеркнул, что в ООН рады, что РФ защитила инспекторов МАГАТЭ.