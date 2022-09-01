В Аргаяшском районе Челябинской области водитель погиб, врезавшись в дерево

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить правоохранительным органам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На дороге в Аргаяшском районе Челябинской области автомобиль пришлось снимать с дерева, после ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД области, водитель автомобиля скончался от полученных травм.

«Водитель, управляя автомобилем Ford Fusion, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части вправо, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В ведомстве отметили, что в настоящее время выясняются обстоятельства аварии. Установлено, что погибший водитель имел водительский стаж 21 год, и три раза привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В поисково-спасательной службе URA.RU сообщили, что от удара о ствол дерева автомобиль сложился пополам. Спасателям пришлось использовать инструмент, чтобы снять авто с дерева, и достать погибшего водителя из салона.

Автомобиль врезался в дерево Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области