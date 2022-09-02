Шойгу: ВСУ, нанося удары по ЗАЭС, занимаются ядерным терроризмом

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
Сергей Шойгу прокомментировал ситуацию на атомной электростанции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные, нанося удары по Запорожской атомной электростанции, создают реальную угрозу катастрофы в Европе. Миссия МАГАТЭ, прибыв на объект, увидела, что у России нет тяжелого вооружения в районе станции. Об этом заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.

«По сути, удары ВСУ — это ядерный терроризм. МАГАТЭ убедится, что тяжелых вооружений ВС РФ в районе Запорожской АЭС нет!, — сказал он на совещании в Минобороны.

Шойгу отметил, что основная задача России на этой территории — обеспечить безопасное функционирование атомной электростанции. Он надеется, что все полученные результаты миссия обнародует и донесет до мировой общественности.

МАГАТЭ прибыла для проверки ЗАЭС первого сентября. Причина этого решения — участившиеся удары ВСУ по городу Энергодару, где расположен объект, а также по самой станции. Россия в ходе спецоперации на Украине взяла под контроль часть Запорожской области, где находится ЗАЭС.

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Украинские военные, нанося удары по Запорожской атомной электростанции, создают реальную угрозу катастрофы в Европе. Миссия МАГАТЭ, прибыв на объект, увидела, что у России нет тяжелого вооружения в районе станции. Об этом заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу. «По сути, удары ВСУ — это ядерный терроризм. МАГАТЭ убедится, что тяжелых вооружений ВС РФ в районе Запорожской АЭС нет!, — сказал он на совещании в Минобороны. Шойгу отметил, что основная задача России на этой территории — обеспечить безопасное функционирование атомной электростанции. Он надеется, что все полученные результаты миссия обнародует и донесет до мировой общественности. МАГАТЭ прибыла для проверки ЗАЭС первого сентября. Причина этого решения — участившиеся удары ВСУ по городу Энергодару, где расположен объект, а также по самой станции. Россия в ходе спецоперации на Украине взяла под контроль часть Запорожской области, где находится ЗАЭС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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