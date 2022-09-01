Из-за скандала в Тобольске откажутся от акций с бесплатным проездом детей

В Тобольске отказались от бесплатного проезда для детей в День знаний

02 сентября 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

В тобольском ПАТП решили отказаться от акций с бесплатным проездом школьников в День знаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрацией Тобольского пассажирского автотранспортного предприятия принято решение отказаться от акций с бесплатным проездом для школьников в День знаний 1 сентября. Об этом URA.RU рассказал директор ПАТП Сергей Кугаевский. Такое решение там было принято после того, как в соцсетях появилась информация о скандале, во время которого кондуктор во время такой акции заставила школьника купить билет на автобус, потому что на нем не было нарядной одежды. «1 сентября мы действительно организовали акцию с бесплатным проездом для школьников. Главным условием было то, что они должны были быть празднично одеты. При этом, по факту бесплатно перевозились все дети. Описанная ситуация не подтвердилась. Была служебная проверка. Это фейк. Тем не менее во избежание подобных ситуаций, нами принято решение впредь отказаться от проведения подобных акций», — пояснил Кугаевский в разговоре с URA.RU. Ранее агентство писало о том, что в Тобольске школьника заставили купить билет на автобус, несмотря на акцию по бесплатному проезду для школьников, которую местное ПАТП устроило 1 сентября. По словам пользователей социальных сетей, кондуктор объяснил подобное решение тем, что на ребенке была обычная одежда, а не белая рубашка.

Администрацией Тобольского пассажирского автотранспортного предприятия принято решение отказаться от акций с бесплатным проездом для школьников в День знаний 1 сентября. Об этом URA.RU рассказал директор ПАТП Сергей Кугаевский. Такое решение там было принято после того, как в соцсетях появилась информация о скандале, во время которого кондуктор во время такой акции заставила школьника купить билет на автобус, потому что на нем не было нарядной одежды. «1 сентября мы действительно организовали акцию с бесплатным проездом для школьников. Главным условием было то, что они должны были быть празднично одеты. При этом, по факту бесплатно перевозились все дети. Описанная ситуация не подтвердилась. Была служебная проверка. Это фейк. Тем не менее во избежание подобных ситуаций, нами принято решение впредь отказаться от проведения подобных акций», — пояснил Кугаевский в разговоре с URA.RU. Ранее агентство писало о том, что в Тобольске школьника заставили купить билет на автобус, несмотря на акцию по бесплатному проезду для школьников, которую местное ПАТП устроило 1 сентября. По словам пользователей социальных сетей, кондуктор объяснил подобное решение тем, что на ребенке была обычная одежда, а не белая рубашка.