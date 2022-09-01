В Тюмени директор не пускала ученицу в школу из-за хиджаба

Девочке не позволяли пройти на уроки из-за ее покрытой головы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В школе №88 в Тюмени директор не пускала на занятия девочку, на которой был надет хиджаб. Об этом URA.RU рассказал отец школьницы. Он также заснял момент конфликта на видео.

«Это произошло сегодня утром. Супруга с младшим ребенком провожала детей в школу, они стояли на улице. Старшая дочь зашла, но вскоре выбежала в слезах. Сказала, что ее не пускают из-за хиджаба. На входе стояла директор. Она заявила, что у них светская школа, и в хиджабе дочь не зайдет, что это запрещено уставом», — рассказал URA.RU тюменец Ибрагим Давудов.

По его словам, после звонка жены он сам подошел в школу. Пытался объяснить директору Елене Головчак, что хиджаб — это атрибутика религии, которую исповедует семья. Однако в ответ услышал, что девочка надела его только чтобы выделиться.

«Она говорила, что мы так привлекаем внимание. А потом, мол, девочки надевают джинсы и все такое. Ссылалась на устав, но я не понимаю, с каких пор этот документ выше, чем федеральные законы и Конституция РФ?» — недоумевает Ибрагим Давудов.

Мужчина отметил, что на линейке 1 сентября его дочери также были в хиджабах. Но никто им ничего не говорил. Конфликт произошел сегодня. По мнению мужчины, директор специально подготовилась, взяла с собой устав и встала у входа.

При этом среднюю дочь мужчины, которая учится во вторую смену, останавливать никто не стал. Девочка спокойно прошла на уроки. Однако позже замечание ей сделала школьная медсестра. Она заявила, что «Нечего выделяться».

Семья планирует обратиться с заявлением в городской департамент образования. Пообщаться с директором еще раз у них не получилось: во время повторного визита отца семьи в школу, она и завуч оказались заняты и не вышли к мужчине.

Взять комментарий по ситуации у директора Елены Головчак не удалось. На звонки URA.RU по телефону, указанному на сайте школы, не ответили.

В Уставе школы №88 прописан запрет на религиозные атрибуты в одежде учащихся Фото: Ибрагим Давудов