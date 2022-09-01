01 сентября 2022

Из-за массового ДТП на выезде из Перми образовалась пробка. Фото

Из-за массового ДТП на выезде из Перми образовалась пробка
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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , большегруз, фура, груз, фура на трассе, грузовые машины
В Перми столкнулись большегрузы и автобус Фото:

В Перми неподалеку от Восточного обхода столкнулись несколько большегрузов и автобус. Сейчас на этом месте скапливается большая пробка.

«Авария на выезде из Перми у Ивы. Уже собирается большая пробка», — пишет автор поста в телеграм-канале «ЧП и ДТП Пермь, новости».

В пресс-службе УМВД по городу Перми сказали, что собирают информацию о произошедшем. В ближайшее время будет официальный комментарий.

Сразу несколько автомобилей столкнулись на выезде из Перми
Массовое ДТП на Иве
После аварии на дороге образовалась пробка

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В Перми неподалеку от Восточного обхода столкнулись несколько большегрузов и автобус. Сейчас на этом месте скапливается большая пробка. «Авария на выезде из Перми у Ивы. Уже собирается большая пробка», — пишет автор поста в телеграм-канале «ЧП и ДТП Пермь, новости». В пресс-службе УМВД по городу Перми сказали, что собирают информацию о произошедшем. В ближайшее время будет официальный комментарий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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