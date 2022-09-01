Из-за массового ДТП на выезде из Перми образовалась пробка

В Перми столкнулись большегрузы и автобус
В Перми неподалеку от Восточного обхода столкнулись несколько большегрузов и автобус. Сейчас на этом месте скапливается большая пробка.
«Авария на выезде из Перми у Ивы. Уже собирается большая пробка», — пишет автор поста в телеграм-канале «ЧП и ДТП Пермь, новости».
В пресс-службе УМВД по городу Перми сказали, что собирают информацию о произошедшем. В ближайшее время будет официальный комментарий.
Сразу несколько автомобилей столкнулись на выезде из Перми
Массовое ДТП на Иве
После аварии на дороге образовалась пробка
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