Страны G7 не определили точный потолок цен на российскую нефть

Страны G7 решили ограничить цены на российскую нефть
Министры финансов стран G7 установили потолок цен на российскую нефть на уровне «технических данных». Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Начальный потолок цен на нефть из РФ будет установлен на основе „технических данных“, затем он может быть пересмотрен. Страны G7 намерены запретить услуги по транспортировке морем нефти в России, если та будет продаваться выше определенного Западом потолка», — сообщает Sky News.
Ранее издание Reuters сообщило, что страны G7 ограничат цены на российскую нефть к 5 декабря. В Кремле заявили, что Россия перестанет поставлять нефть всем странам, которые поддержат это решение, пишет RT.
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