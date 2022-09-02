Путин остановил кортеж на 10 секунд, чтобы поговорить с россиянами

Путин остановил кортеж, чтобы поговорить с жителями Калининграда
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин пообщался с жителями Калининграда

В ходе рабочей поездки в Калининград президент России Владимир Путин остановил своей кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями. Видео с президентом стали публиковать в социальных сетях местные жители.

На видео из социальных сетей видно, как глава государства выходит из своего кортежа и подходит к одному из местных жителей. Путин спросил у него не обижает ли его губернатор, после чего пожелал удачи и сел обратно в кортеж.

Стоящие на тротуарах люди начали аплодировать Путину и кричать «спасибо». Под аплодисменты президент уехал в аэропорт.

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В ходе рабочей поездки в Калининград президент России Владимир Путин остановил своей кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями. Видео с президентом стали публиковать в социальных сетях местные жители. На видео из социальных сетей видно, как глава государства выходит из своего кортежа и подходит к одному из местных жителей. Путин спросил у него не обижает ли его губернатор, после чего пожелал удачи и сел обратно в кортеж. Стоящие на тротуарах люди начали аплодировать Путину и кричать «спасибо». Под аплодисменты президент уехал в аэропорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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