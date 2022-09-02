Путин остановил кортеж на 10 секунд, чтобы поговорить с россиянами

Владимир Путин пообщался с жителями Калининграда
В ходе рабочей поездки в Калининград президент России Владимир Путин остановил своей кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями. Видео с президентом стали публиковать в социальных сетях местные жители.
На видео из социальных сетей видно, как глава государства выходит из своего кортежа и подходит к одному из местных жителей. Путин спросил у него не обижает ли его губернатор, после чего пожелал удачи и сел обратно в кортеж.
Стоящие на тротуарах люди начали аплодировать Путину и кричать «спасибо». Под аплодисменты президент уехал в аэропорт.
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