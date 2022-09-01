Адвокат Шамсутдинова защитит интересы тюменской «школьницы в хиджабе»

Адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев защитит интересы тюменской "школьницы в хиджабе"

02 сентября 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Тюменку не пускали в школу из-за ношения хиджаба (архивное фото) Фото: Нина Калинина © URA.RU Адвокат Руслан Нагиев будет защищать интересы тюменской школьницы, которую директор не пускала в учебное заведения из-за ношения хиджаба. Об этом правозащитник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Нагиев стал известен в России после защиты тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в 2019 году. «Отец девочки обратился к нам за юридической помощью. Работаем», — написал адвокат. Ранее URA.RU писало, что в школе №88 в Тюмени директор не пускала на занятия девочку, на которой был надет хиджаб. Инцидент снял на телефон отец школьницы. Нагиев, который часто берется за сложные уголовные дела с участием российских мусульман, назвал происшествие «нарушением конституционных прав ребенка».

Адвокат Руслан Нагиев будет защищать интересы тюменской школьницы, которую директор не пускала в учебное заведения из-за ношения хиджаба. Об этом правозащитник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Нагиев стал известен в России после защиты тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в 2019 году. «Отец девочки обратился к нам за юридической помощью. Работаем», — написал адвокат. Ранее URA.RU писало, что в школе №88 в Тюмени директор не пускала на занятия девочку, на которой был надет хиджаб. Инцидент снял на телефон отец школьницы. Нагиев, который часто берется за сложные уголовные дела с участием российских мусульман, назвал происшествие «нарушением конституционных прав ребенка».