Адвокат Шамсутдинова защитит интересы тюменской «школьницы в хиджабе»

Адвокат Руслан Нагиев будет защищать интересы тюменской школьницы, которую директор не пускала в учебное заведения из-за ношения хиджаба. Об этом правозащитник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Нагиев стал известен в России после защиты тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в 2019 году.
«Отец девочки обратился к нам за юридической помощью. Работаем», — написал адвокат.
Ранее URA.RU писало, что в школе №88 в Тюмени директор не пускала на занятия девочку, на которой был надет хиджаб. Инцидент снял на телефон отец школьницы. Нагиев, который часто берется за сложные уголовные дела с участием российских мусульман, назвал происшествие «нарушением конституционных прав ребенка».
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»
Адвокат Руслан Нагиев будет защищать интересы тюменской школьницы, которую директор не пускала в учебное заведения из-за ношения хиджаба. Об этом правозащитник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Нагиев стал известен в России после защиты тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в 2019 году. «Отец девочки обратился к нам за юридической помощью. Работаем», — написал адвокат. Ранее URA.RU писало, что в школе №88 в Тюмени директор не пускала на занятия девочку, на которой был надет хиджаб. Инцидент снял на телефон отец школьницы. Нагиев, который часто берется за сложные уголовные дела с участием российских мусульман, назвал происшествие «нарушением конституционных прав ребенка».