01 сентября 2022

Адвокат Шамсутдинова защитит интересы тюменской «школьницы в хиджабе»

Адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев защитит интересы тюменской "школьницы в хиджабе"
© Служба новостей «URA.RU»
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Египет, отдых туристов, хиджаб, шахидка
Тюменку не пускали в школу из-за ношения хиджаба (архивное фото) Фото:

Адвокат Руслан Нагиев будет защищать интересы тюменской школьницы, которую директор не пускала в учебное заведения из-за ношения хиджаба. Об этом правозащитник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Нагиев стал известен в России после защиты тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в 2019 году.

«Отец девочки обратился к нам за юридической помощью. Работаем», — написал адвокат.

Ранее URA.RU писало, что в школе №88 в Тюмени директор не пускала на занятия девочку, на которой был надет хиджаб. Инцидент снял на телефон отец школьницы. Нагиев, который часто берется за сложные уголовные дела с участием российских мусульман, назвал происшествие «нарушением конституционных прав ребенка».

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Адвокат Руслан Нагиев будет защищать интересы тюменской школьницы, которую директор не пускала в учебное заведения из-за ношения хиджаба. Об этом правозащитник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Нагиев стал известен в России после защиты тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в 2019 году. «Отец девочки обратился к нам за юридической помощью. Работаем», — написал адвокат. Ранее URA.RU писало, что в школе №88 в Тюмени директор не пускала на занятия девочку, на которой был надет хиджаб. Инцидент снял на телефон отец школьницы. Нагиев, который часто берется за сложные уголовные дела с участием российских мусульман, назвал происшествие «нарушением конституционных прав ребенка».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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