Ведущий адвокат мусульман заступился за тюменскую «девочку в хиджабе»

Адвокат Руслан Нагиев вступился за тюменскую "девочку в хиджабе"

02 сентября 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Педагоги отказались пускать девочку в школу из-за мусульманского платка на голове Фото: Анна Майорова © URA.RU Адвокат тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в 2019 году, Руслан Нагиев, посоветовал родителям тюменской девочки, которую из-за хиджаба не пустили в школу, жаловаться на педагогов в прокуратуру. Такое заявление он сделал во время разговора с URA.RU. Адвокат Нагиев часто берется за сложные уголовные дела с участием российских мусульман и защищает их интересы в судах. «Это нарушение конституционных прав ребенка. Во-первых, это право на образование. Во-вторых, это конституционное право на частную жизнь и вероисповедание. А также — нарушение Федерального закона о свободе совести, где сказано, что государство не вмешивается в воспитание детей родителями, если последнее не вредит окружающим. Родителям необходимо обжаловать действия администрации школы. Им нужно обращаться в прокуратуру и в суд», — сообщил юрист в беседе с URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что адвокат из Татарстана Руслан Нагиев защищал в суде интересы тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в 2019 году. Жертвами трагедии тогда стали десять человек. Восемь из них погибли на месте. Двое — остались живы, но получили тяжелые ранения. Шамсутдинову грозило пожизненное лишение свободы. Однако 21 января 2021 года Второй Восточный окружной военный суд приговорил его к 24 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Адвокат тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в 2019 году, Руслан Нагиев, посоветовал родителям тюменской девочки, которую из-за хиджаба не пустили в школу, жаловаться на педагогов в прокуратуру. Такое заявление он сделал во время разговора с URA.RU. Адвокат Нагиев часто берется за сложные уголовные дела с участием российских мусульман и защищает их интересы в судах. «Это нарушение конституционных прав ребенка. Во-первых, это право на образование. Во-вторых, это конституционное право на частную жизнь и вероисповедание. А также — нарушение Федерального закона о свободе совести, где сказано, что государство не вмешивается в воспитание детей родителями, если последнее не вредит окружающим. Родителям необходимо обжаловать действия администрации школы. Им нужно обращаться в прокуратуру и в суд», — сообщил юрист в беседе с URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что адвокат из Татарстана Руслан Нагиев защищал в суде интересы тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в 2019 году. Жертвами трагедии тогда стали десять человек. Восемь из них погибли на месте. Двое — остались живы, но получили тяжелые ранения. Шамсутдинову грозило пожизненное лишение свободы. Однако 21 января 2021 года Второй Восточный окружной военный суд приговорил его к 24 годам 6 месяцам колонии строгого режима.