Новак провел заседание по развитию газодобычи в ЯНАО

В ЯНАО находится крупнейшая сырьевая база углеводородного сырья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-примьер Александр Новак в Новом Уренгое провел совещание посвященное развитию Ямала как крупнейшего газодобывающего региона Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«По итогам совещания Новак поручил министерству энергетики провести детализированную оценку месторождений района, которая даст возможность сделать вывод о перспективе вовлечения в разработку залежей Надым-Пур-Тазовского региона, которые сейчас не используются. Проведенная оценка должна лечь в основу комплексной программы развития Надым-Пур-Тазовского региона, а она, в свою очередь, стать частью плана развития всего автономного округа», — сказано в документе ведомства.

Также там сказано, что в ЯНАО находится крупнейшая сырьевая база углеводородного сырья, в том числе, на его территории сосредоточено 57% всех запасов природного газа, 61% — газового конденсата и 15% запасов нефти. Основной темой совещания стало развитие Надым-Пур-Тазовского района Ямала, где расположены 120 месторождений, в том числе, такие гиганты, как Медвежье, Уренгойское и Ямбургское, а также создана вся необходимая инфраструктура для добычи газа. Именно в этой части округа извлекается 67% всего текущего объема природного газа в России. При этом выработанность крупнейших месторождений региона превышает 75%.

В совещании приняли участие глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, председатель профильного комитета Госдумы Дмитрий Кобылкин, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.