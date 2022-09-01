Глава Нижневартовска сократил ставку вице-мэра

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко сократил ставку заместителя

02 сентября 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко сократил ставку еще одного заместителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко сократил ставку вице-мэра, который параллельно являлся директором департамента общественных коммуникаций. До своего увольнения эту должность Светлана Селиванова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации. «После ухода Светланы Селивановой ставка вице-мэра, которую она занимала, упразднили. Теперь осталась только должность директора департамента общественных коммуникаций. И очевидно, что если в Нижневартовск переезжает бывший вице-мэр Урая Олег Хотинецкий, то он может претендовать как раз на позицию директора департамента общественных коммуникаций. А курировать его работу будет Николай Лукаш, который по своему функционалу сейчас и является политическим вице-мэром», — сообщил инсайдер. Другой инсайдер считает, что штатное расписание нижневартовской мэрии могут и вовсе перекроить и вице-мэры получат отличные от нынешних полномочия. В пресс-службе мэрии Нижневартовска подтвердили URA.RU факт того, что ставка заместителя главы города-директора департамента общественных коммуникаций была упразднена. Олег Хотинецкий не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска уже сократил ставку вице-мэра, который курировал вопросы управления муниципальным имуществом. Это произошло после ухода с должности Татьяны Шиловой.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко сократил ставку вице-мэра, который параллельно являлся директором департамента общественных коммуникаций. До своего увольнения эту должность Светлана Селиванова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации. «После ухода Светланы Селивановой ставка вице-мэра, которую она занимала, упразднили. Теперь осталась только должность директора департамента общественных коммуникаций. И очевидно, что если в Нижневартовск переезжает бывший вице-мэр Урая Олег Хотинецкий, то он может претендовать как раз на позицию директора департамента общественных коммуникаций. А курировать его работу будет Николай Лукаш, который по своему функционалу сейчас и является политическим вице-мэром», — сообщил инсайдер. Другой инсайдер считает, что штатное расписание нижневартовской мэрии могут и вовсе перекроить и вице-мэры получат отличные от нынешних полномочия. В пресс-службе мэрии Нижневартовска подтвердили URA.RU факт того, что ставка заместителя главы города-директора департамента общественных коммуникаций была упразднена. Олег Хотинецкий не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска уже сократил ставку вице-мэра, который курировал вопросы управления муниципальным имуществом. Это произошло после ухода с должности Татьяны Шиловой.