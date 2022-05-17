В администрации Нижневартовска будет меняться структура Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко приступил к реформе структуры мэрии и собирается упразднить ставку своего зама, курирующего вопросы управления муниципальным имуществом. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«Сейчас на этой должности находится Татьяна Шилова. Но вопрос о ее отставке уже дело решенное. Она напишет заявление об уходе после того, как вернется из отпуска. Но искать нового зама Кощенко не будет. Глава просто сократит эту ставку в целях оптимизации структуры мэрии. Останется лишь директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов. Но кто займет это кресло — пока неизвестно, конкретных кандидатур нет», — сообщил инсайдер.

В департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Нижневартовска назревает отставка вице-мэра Татьяны Шиловой. В этой должности она проработала больше пяти лет.