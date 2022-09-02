Украинский генерал: ВСУ потеряли сотни тысяч убитыми за время СВО

02 сентября 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

За время СВО погибли сотни тысяч украинских солдат, заявил Сергей Кривонос Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За время специальной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли сотни тысяч бойцов. Об этом заявил бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, бывший замкомандующего Силами специальных операций, генерал Сергей Кривонос. «Это наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали, почему десятки, а мы понимаем, что сотни тысяч погибших — за что они погибли? При этом Украина еще и потеряла к настоящему моменту 20% своей территории», — передает слова Кривоноса агентство «Украина.ру». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства заявил, что на Украине сформировался антироссийский анклав, который угрожал безопасности РФ, сообщает телеканал 360.

За время специальной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли сотни тысяч бойцов. Об этом заявил бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, бывший замкомандующего Силами специальных операций, генерал Сергей Кривонос. «Это наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали, почему десятки, а мы понимаем, что сотни тысяч погибших — за что они погибли? При этом Украина еще и потеряла к настоящему моменту 20% своей территории», — передает слова Кривоноса агентство «Украина.ру». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства заявил, что на Украине сформировался антироссийский анклав, который угрожал безопасности РФ, сообщает телеканал 360.