За время специальной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли сотни тысяч бойцов. Об этом заявил бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, бывший замкомандующего Силами специальных операций, генерал Сергей Кривонос.
«Это наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали, почему десятки, а мы понимаем, что сотни тысяч погибших — за что они погибли? При этом Украина еще и потеряла к настоящему моменту 20% своей территории», — передает слова Кривоноса агентство «Украина.ру».
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства заявил, что на Украине сформировался антироссийский анклав, который угрожал безопасности РФ, сообщает телеканал 360.
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За время специальной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли сотни тысяч бойцов. Об этом заявил бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, бывший замкомандующего Силами специальных операций, генерал Сергей Кривонос. «Это наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали, почему десятки, а мы понимаем, что сотни тысяч погибших — за что они погибли? При этом Украина еще и потеряла к настоящему моменту 20% своей территории», — передает слова Кривоноса агентство «Украина.ру». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства заявил, что на Украине сформировался антироссийский анклав, который угрожал безопасности РФ, сообщает телеканал 360.