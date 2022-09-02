Российских военных впервые судят за фейки про армию Адвокат Чиков сообщил о первых делах против российских военных по статье за фейки про армию 02 сентября 2022 в 22:21 Размер текста - 17 + Двум российским военным грозит до 10 лишения свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU Двух российских военных судят за распространение фейковой информации о действиях российской армии. Об этом в своем telegram-канале сообщил адвокат Павел Чиков. «Военнослужащие Ильи Карпенко в Петропавловске-Камчатском и Валерий Котович в Ростове-на-Дону. Их дела рассматривают гарнизонные военные суды. Валерий Котович заключен под стражу. Это первые российские военнослужащие, ставшие фигурантами уголовных дел по статье 207.3 УК. Проходят по части 2 статьи 207.3, которая относится к категории тяжких и предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы», — сообщил Чиков. Закон о фейках про действия российских военных начал действовать 5 марта 2022 года. Новая статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, передает РАПСИ. Закон подписал президент России Владимир Путин. Двух российских военных судят за распространение фейковой информации о действиях российской армии. Об этом в своем telegram-канале сообщил адвокат Павел Чиков. «Военнослужащие Ильи Карпенко в Петропавловске-Камчатском и Валерий Котович в Ростове-на-Дону. Их дела рассматривают гарнизонные военные суды. Валерий Котович заключен под стражу. Это первые российские военнослужащие, ставшие фигурантами уголовных дел по статье 207.3 УК. Проходят по части 2 статьи 207.3, которая относится к категории тяжких и предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы», — сообщил Чиков. Закон о фейках про действия российских военных начал действовать 5 марта 2022 года. Новая статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, передает РАПСИ. Закон подписал президент России Владимир Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям