Российских военных впервые судят за фейки про армию

Адвокат Чиков сообщил о первых делах против российских военных по статье за фейки про армию
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Двум российским военным грозит до 10 лишения свободы Фото:

Двух российских военных судят за распространение фейковой информации о действиях российской армии. Об этом в своем telegram-канале сообщил адвокат Павел Чиков.

«Военнослужащие Ильи Карпенко в Петропавловске-Камчатском и Валерий Котович в Ростове-на-Дону. Их дела рассматривают гарнизонные военные суды. Валерий Котович заключен под стражу. Это первые российские военнослужащие, ставшие фигурантами уголовных дел по статье 207.3 УК. Проходят по части 2 статьи 207.3, которая относится к категории тяжких и предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы», — сообщил Чиков.

Закон о фейках про действия российских военных начал действовать 5 марта 2022 года. Новая статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, передает РАПСИ. Закон подписал президент России Владимир Путин.

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Двух российских военных судят за распространение фейковой информации о действиях российской армии. Об этом в своем telegram-канале сообщил адвокат Павел Чиков. «Военнослужащие Ильи Карпенко в Петропавловске-Камчатском и Валерий Котович в Ростове-на-Дону. Их дела рассматривают гарнизонные военные суды. Валерий Котович заключен под стражу. Это первые российские военнослужащие, ставшие фигурантами уголовных дел по статье 207.3 УК. Проходят по части 2 статьи 207.3, которая относится к категории тяжких и предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы», — сообщил Чиков. Закон о фейках про действия российских военных начал действовать 5 марта 2022 года. Новая статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, передает РАПСИ. Закон подписал президент России Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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