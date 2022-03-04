Путин подписал закон об уголовном наказании до 15 лет за фейки

05 марта 2022 в 02:13 Размер текста - 17 +

Максимальное наказание за нарушение закона составляет 15 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Путин подписал закон об уголовном наказании до 15 лет за фейки Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям. Срок заключения, в соответствии с законом, составляет до 15 лет. Документ опубликован на сайте Кремля. «Федеральным законом устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», — говорится в пояснительной записке. При этом, если распространение ложной информация повлекло за собой тяжкие последствия, для виновного предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. Максимальный штраф составляет 1,5 млн рублей. Ранее сообщалось, что редакции изданий «Новая газета» и The Bell приняли решение не писать о спецоперации на Украине. Такой шаг принят из-за риска наказания за распространение фейков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Путин подписал закон об уголовном наказании до 15 лет за фейки Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям. Срок заключения, в соответствии с законом, составляет до 15 лет. Документ опубликован на сайте Кремля. «Федеральным законом устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», — говорится в пояснительной записке. При этом, если распространение ложной информация повлекло за собой тяжкие последствия, для виновного предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. Максимальный штраф составляет 1,5 млн рублей. Ранее сообщалось, что редакции изданий «Новая газета» и The Bell приняли решение не писать о спецоперации на Украине. Такой шаг принят из-за риска наказания за распространение фейков.