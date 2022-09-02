Терапевт Алексеева: боли в пояснице стали новым симптомом COVID

02 сентября 2022 в 22:29 Размер текста - 17 +

Первые 3-4 дня у зараженного болит голова, а потом поясница, отметила Лариса Алексеева Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Боли в пояснице стали новым симптомом COVID-19. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «Новые симптомы коронавируса — интоксикация, головная боль и потом в 50% случаев возникает боль в пояснице, как радикулит. То есть сначала 3-4 дня болит голова, потом все немножко утихает и перемещается в поясницу. А далее возникает катаральный симптом (насморк, продуктивный кашель, — прим. URA.RU). То есть не нужно обольщаться, что первые четыре дня голова поболела, прошла и все. Она-то прошла, вроде полегче себя чувствуешь, но потом начинаются боли в пояснице, кашель сухой с першением в горле, такой как покашливание, и насморк. Но лечение все тоже самое, как при COVID-19», — объяснила Лариса Алексеева. По мнению терапевта, боль в пояснице при коронавирусе связана с поражением пояснично-крестцового отдела. «Мне кажется, что это не невралгические боли, а мышечные, так реагируют мышцы спины. В первую волну „Омикрона“ она тоже болела у многих, но там была немного другая группа мышцы задействована — грудной отдел. А здесь именно пояснично-крестцовый. Я думаю, это все связано больше с интоксикацией и с мышечными болями вирусного характера», — отметила Алексеева. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости усиления личных мер профилактики. Связано это с ростом в стране заболеваемости COVID-19.

Боли в пояснице стали новым симптомом COVID-19. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «Новые симптомы коронавируса — интоксикация, головная боль и потом в 50% случаев возникает боль в пояснице, как радикулит. То есть сначала 3-4 дня болит голова, потом все немножко утихает и перемещается в поясницу. А далее возникает катаральный симптом (насморк, продуктивный кашель, — прим. URA.RU). То есть не нужно обольщаться, что первые четыре дня голова поболела, прошла и все. Она-то прошла, вроде полегче себя чувствуешь, но потом начинаются боли в пояснице, кашель сухой с першением в горле, такой как покашливание, и насморк. Но лечение все тоже самое, как при COVID-19», — объяснила Лариса Алексеева. По мнению терапевта, боль в пояснице при коронавирусе связана с поражением пояснично-крестцового отдела. «Мне кажется, что это не невралгические боли, а мышечные, так реагируют мышцы спины. В первую волну „Омикрона“ она тоже болела у многих, но там была немного другая группа мышцы задействована — грудной отдел. А здесь именно пояснично-крестцовый. Я думаю, это все связано больше с интоксикацией и с мышечными болями вирусного характера», — отметила Алексеева. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости усиления личных мер профилактики. Связано это с ростом в стране заболеваемости COVID-19.