В Минздраве призвали усилить меры профилактики из-за COVID

Михаил Мурашко заявил, в России растет заболеваемость COVID-19
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Гражданам России стоит усилить личные меры профилактики из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Подъем заболеваемости коронавирусом в России прогнозируется. Гражданам необходимо усилить личные меры профилактики», — передает РИА «Новости» слова Мурашко.
16 августа из-за роста заболеваемости COVID-19 в Роспотребнадзоре порекомендовал вернуть масочный режим в регионы, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения. Мурашко также призвал граждан соблюдать масочный режим, пишет RT.
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