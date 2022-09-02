В Минздраве призвали усилить меры профилактики из-за COVID

Мурашко призвал усилить личные меры профилактики от COVID-19
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Рабочее совещание при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, мурашко михаил
Михаил Мурашко заявил, в России растет заболеваемость COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Гражданам России стоит усилить личные меры профилактики из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Подъем заболеваемости коронавирусом в России прогнозируется. Гражданам необходимо усилить личные меры профилактики», — передает РИА «Новости» слова Мурашко.

16 августа из-за роста заболеваемости COVID-19 в Роспотребнадзоре порекомендовал вернуть масочный режим в регионы, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения. Мурашко также призвал граждан соблюдать масочный режим, пишет RT.

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Гражданам России стоит усилить личные меры профилактики из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Подъем заболеваемости коронавирусом в России прогнозируется. Гражданам необходимо усилить личные меры профилактики», — передает РИА «Новости» слова Мурашко. 16 августа из-за роста заболеваемости COVID-19 в Роспотребнадзоре порекомендовал вернуть масочный режим в регионы, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения. Мурашко также призвал граждан соблюдать масочный режим, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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