01 сентября 2022

Губернатор Комарова отметила важность «Сургутнефтегаза» для ХМАО

Губернатор Комарова отметила важность «Сургутнефтегаза» для ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторы на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ. Москва, комарова наталья
Наталья Комарова лично поздравляет сотрудников отрасли в рамках поездки по округу Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила нефтяников Сургута (ХМАО). Глава региона лично поздравляет сотрудников отрасли в рамках поездки по округу. Информация об этом опубликована в ее официальном telegram-канале.

«Готовясь к встрече с вами, я искала слова, чтобы подчеркнуть ключевое значение вашей работы для нашего региона. Воспользуюсь мудростью коренных народов и скажу о том, что „Сургутнефтегаз“ — это родовое, общинное югорское предприятие. Спасибо вам за это», — сказала губернатор.

В «Газпром трансгаз Сургут» профессиональный праздник совпал с юбилеем. Компанию основали 45 лет назад.

«Показатель 2021 года по транспортировке газа — почти 55 млрд кубических метров — это такой объем, который делают мировые компании. У нас — заслуженное подразделение „Газпрома“», — отметила в поздравлении Комарова.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила нефтяников из городов на Западе Югры. Она передала им поклон от всех жителей.

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Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила нефтяников Сургута (ХМАО). Глава региона лично поздравляет сотрудников отрасли в рамках поездки по округу. Информация об этом опубликована в ее официальном telegram-канале. «Готовясь к встрече с вами, я искала слова, чтобы подчеркнуть ключевое значение вашей работы для нашего региона. Воспользуюсь мудростью коренных народов и скажу о том, что „Сургутнефтегаз“ — это родовое, общинное югорское предприятие. Спасибо вам за это», — сказала губернатор. В «Газпром трансгаз Сургут» профессиональный праздник совпал с юбилеем. Компанию основали 45 лет назад. «Показатель 2021 года по транспортировке газа — почти 55 млрд кубических метров — это такой объем, который делают мировые компании. У нас — заслуженное подразделение „Газпрома“», — отметила в поздравлении Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила нефтяников из городов на Западе Югры. Она передала им поклон от всех жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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