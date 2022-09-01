Губернатор Комарова отметила важность «Сургутнефтегаза» для ХМАО

Наталья Комарова лично поздравляет сотрудников отрасли в рамках поездки по округу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила нефтяников Сургута (ХМАО). Глава региона лично поздравляет сотрудников отрасли в рамках поездки по округу. Информация об этом опубликована в ее официальном telegram-канале.

«Готовясь к встрече с вами, я искала слова, чтобы подчеркнуть ключевое значение вашей работы для нашего региона. Воспользуюсь мудростью коренных народов и скажу о том, что „Сургутнефтегаз“ — это родовое, общинное югорское предприятие. Спасибо вам за это», — сказала губернатор.

В «Газпром трансгаз Сургут» профессиональный праздник совпал с юбилеем. Компанию основали 45 лет назад.

«Показатель 2021 года по транспортировке газа — почти 55 млрд кубических метров — это такой объем, который делают мировые компании. У нас — заслуженное подразделение „Газпрома“», — отметила в поздравлении Комарова.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила нефтяников из городов на Западе Югры. Она передала им поклон от всех жителей.