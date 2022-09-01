01 сентября 2022

Комарова поздравила нефтяников ХМАО и передала им поклон

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила нефтяников Нижневартовска с профессиональным праздником
© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Глава региона пожелала нефтяникам здоровья Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила нефтяников Нижневартовска и передала им поклон от всей Югры. Глава региона находится в поездке по городам округа, во время которой она лично поздравляет трудовые коллективы. Об этом сообщается в ее официальном telegram-канале.

«Мы все знаем, взрослые люди, что будут остановки, препятствия, но они только закаляют профессионалов и тех, кто знает чего хочет добиться. Вот вы из тех людей и тех специалистов. От всей Югры вам большой поклон и самые теплые поздравления. От имени всех югорчан огромное вам спасибо и чтобы вы гордились своими детьми, уважали старших и успехов для нашей Югры, для нашей России вашими руками и сердцем. Я знаю, что вы справитесь», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова планирует лично поздравить руководителей и коллективы нефтегазовой отрасли региона с их профессиональным праздником — днем нефтяной и газовой промышленности. Для этого губернатор выделила в своем графике сразу два дня: 2 и 3 сентября.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила нефтяников Нижневартовска и передала им поклон от всей Югры. Глава региона находится в поездке по городам округа, во время которой она лично поздравляет трудовые коллективы. Об этом сообщается в ее официальном telegram-канале. «Мы все знаем, взрослые люди, что будут остановки, препятствия, но они только закаляют профессионалов и тех, кто знает чего хочет добиться. Вот вы из тех людей и тех специалистов. От всей Югры вам большой поклон и самые теплые поздравления. От имени всех югорчан огромное вам спасибо и чтобы вы гордились своими детьми, уважали старших и успехов для нашей Югры, для нашей России вашими руками и сердцем. Я знаю, что вы справитесь», — сказала Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова планирует лично поздравить руководителей и коллективы нефтегазовой отрасли региона с их профессиональным праздником — днем нефтяной и газовой промышленности. Для этого губернатор выделила в своем графике сразу два дня: 2 и 3 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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