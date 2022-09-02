В Тюмени продают самодельный самолет. Скрин

На Avito в Тюмени продают самодельный самолет

03 сентября 2022 в 07:14 Размер текста - 17 +

Этот самодельный самолет владелец продает только по частям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени продается самолет собственного изготовления, который прошел предполетные испытания. Владелец уточнил, что отдаст только некоторые комплектующие, которые позволят собрать собственный летательный аппарат. Такое объявление появилось на платформе Avito. «Самолет из конструкций собственного изготовления. Продам только комплектующие для самодельного самолета, а не все, что изображены на готовом образце. Прилагаю описание того, что вы можете приобрести для дальнейшего построения своего самолета», — написано в описании. Продавец поставил цену в 40 тысяч рублей, но к каждому отдельному элементу стоимость не указал. Он также уточнил, что собранный самолет прошел предполетные испытания в 2016 году. «Эти комплектующие стояли на самолете, который прошел испытания на аэродроме в г. Ялуторовске. В связи с тем, что конструктор изобретатель не имел летных документов, он решил разобрать самолет по конструкциям», — объясняется в описании. Причиной продажи, по словам владельца, стала гибель конструктора и одновременно бывшего хозяина данного летательного средства.

В Тюмени продается самолет собственного изготовления, который прошел предполетные испытания. Владелец уточнил, что отдаст только некоторые комплектующие, которые позволят собрать собственный летательный аппарат. Такое объявление появилось на платформе Avito. «Самолет из конструкций собственного изготовления. Продам только комплектующие для самодельного самолета, а не все, что изображены на готовом образце. Прилагаю описание того, что вы можете приобрести для дальнейшего построения своего самолета», — написано в описании. Продавец поставил цену в 40 тысяч рублей, но к каждому отдельному элементу стоимость не указал. Он также уточнил, что собранный самолет прошел предполетные испытания в 2016 году. «Эти комплектующие стояли на самолете, который прошел испытания на аэродроме в г. Ялуторовске. В связи с тем, что конструктор изобретатель не имел летных документов, он решил разобрать самолет по конструкциям», — объясняется в описании. Причиной продажи, по словам владельца, стала гибель конструктора и одновременно бывшего хозяина данного летательного средства.