В ДТП под Тюменью погиб 16-летний мотоциклист

В поселке Винзили (Тюменская область) в ДТП погиб 16-летний мотоциклист. По предварительным данным, водитель «Пежо» не пропустил подростка на перекрестке. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
«16-летний подросток погиб вчера около десяти часов вечера в ДТП под Тюменью. Трагедия случилась в 22:03 минуты в поселке Винзили Тюменского района. На улице Заводской столкнулись автомобиль „Пежо“ и мотоцикл. По предварительным данным, 30-летний водитель „Пежо“ не пропустил мотоциклиста на перекрестке, поворачивая», — говорится в сообщении.
В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области отметили, что водитель был трезв. Подросток не имел права управления транспортом. Предварительно, мотоцикл принадлежал отцу несовершеннолетнего.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»
В поселке Винзили (Тюменская область) в ДТП погиб 16-летний мотоциклист. По предварительным данным, водитель «Пежо» не пропустил подростка на перекрестке. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. «16-летний подросток погиб вчера около десяти часов вечера в ДТП под Тюменью. Трагедия случилась в 22:03 минуты в поселке Винзили Тюменского района. На улице Заводской столкнулись автомобиль „Пежо“ и мотоцикл. По предварительным данным, 30-летний водитель „Пежо“ не пропустил мотоциклиста на перекрестке, поворачивая», — говорится в сообщении. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области отметили, что водитель был трезв. Подросток не имел права управления транспортом. Предварительно, мотоцикл принадлежал отцу несовершеннолетнего.