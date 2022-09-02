02 сентября 2022
01 сентября 2022

В ДТП под Тюменью погиб 16-летний мотоциклист

В поселке Винзили в ДТП погиб 16-летний мотоциклист
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
По предварительным данным, водитель «Пежо» не пропустил мотоциклиста на перекрестке Фото:

В поселке Винзили (Тюменская область) в ДТП погиб 16-летний мотоциклист. По предварительным данным, водитель «Пежо» не пропустил подростка на перекрестке. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«16-летний подросток погиб вчера около десяти часов вечера в ДТП под Тюменью. Трагедия случилась в 22:03 минуты в поселке Винзили Тюменского района. На улице Заводской столкнулись автомобиль „Пежо“ и мотоцикл. По предварительным данным, 30-летний водитель „Пежо“ не пропустил мотоциклиста на перекрестке, поворачивая», — говорится в сообщении.

В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области отметили, что водитель был трезв. Подросток не имел права управления транспортом. Предварительно, мотоцикл принадлежал отцу несовершеннолетнего.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

В поселке Винзили (Тюменская область) в ДТП погиб 16-летний мотоциклист. По предварительным данным, водитель «Пежо» не пропустил подростка на перекрестке. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. «16-летний подросток погиб вчера около десяти часов вечера в ДТП под Тюменью. Трагедия случилась в 22:03 минуты в поселке Винзили Тюменского района. На улице Заводской столкнулись автомобиль „Пежо“ и мотоцикл. По предварительным данным, 30-летний водитель „Пежо“ не пропустил мотоциклиста на перекрестке, поворачивая», — говорится в сообщении. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области отметили, что водитель был трезв. Подросток не имел права управления транспортом. Предварительно, мотоцикл принадлежал отцу несовершеннолетнего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...