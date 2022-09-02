В ДТП под Тюменью погиб 16-летний мотоциклист

В поселке Винзили в ДТП погиб 16-летний мотоциклист

03 сентября 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, водитель «Пежо» не пропустил мотоциклиста на перекрестке Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В поселке Винзили (Тюменская область) в ДТП погиб 16-летний мотоциклист. По предварительным данным, водитель «Пежо» не пропустил подростка на перекрестке. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. «16-летний подросток погиб вчера около десяти часов вечера в ДТП под Тюменью. Трагедия случилась в 22:03 минуты в поселке Винзили Тюменского района. На улице Заводской столкнулись автомобиль „Пежо“ и мотоцикл. По предварительным данным, 30-летний водитель „Пежо“ не пропустил мотоциклиста на перекрестке, поворачивая», — говорится в сообщении. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области отметили, что водитель был трезв. Подросток не имел права управления транспортом. Предварительно, мотоцикл принадлежал отцу несовершеннолетнего.

В поселке Винзили (Тюменская область) в ДТП погиб 16-летний мотоциклист. По предварительным данным, водитель «Пежо» не пропустил подростка на перекрестке. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. «16-летний подросток погиб вчера около десяти часов вечера в ДТП под Тюменью. Трагедия случилась в 22:03 минуты в поселке Винзили Тюменского района. На улице Заводской столкнулись автомобиль „Пежо“ и мотоцикл. По предварительным данным, 30-летний водитель „Пежо“ не пропустил мотоциклиста на перекрестке, поворачивая», — говорится в сообщении. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области отметили, что водитель был трезв. Подросток не имел права управления транспортом. Предварительно, мотоцикл принадлежал отцу несовершеннолетнего.