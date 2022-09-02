В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали высокопоставленного полицейского

Силовики задержали главу линейного отдела полиции аэропорта Кольцово
В Екатеринбурге задержали начальника линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Александра Панкова. Его обвиняют в разглашении государственной тайны, сообщает источник URA.RU.
«Панкова задержали несколько дней назад, он под следствием. Полковника обвиняют в разглашении государственной тайны, по соответствующей статье возбуждено уголовное дело», — рассказал агентству осведомленной источник.
URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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