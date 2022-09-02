02 сентября 2022

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали высокопоставленного полицейского

В Екатеринбурге ФСБ задержала начальника линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Панкова
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, эпидемия, полиция, охрана, коронавирус, пандемия коронавируса
Силовики задержали главу линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Фото:

В Екатеринбурге задержали начальника линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Александра Панкова. Его обвиняют в разглашении государственной тайны, сообщает источник URA.RU.

«Панкова задержали несколько дней назад, он под следствием. Полковника обвиняют в разглашении государственной тайны, по соответствующей статье возбуждено уголовное дело», — рассказал агентству осведомленной источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге задержали начальника линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Александра Панкова. Его обвиняют в разглашении государственной тайны, сообщает источник URA.RU. «Панкова задержали несколько дней назад, он под следствием. Полковника обвиняют в разглашении государственной тайны, по соответствующей статье возбуждено уголовное дело», — рассказал агентству осведомленной источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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