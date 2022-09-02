Памятная дата была установлена в соответствии с федеральным законом РФ 17 лет назад
В Кургане в День солидарности в борьбе с терроризмом провели торжественное мероприятие. Корреспондент URA.RU присутствовал на нем.
«В этот день (3 сентября) вспомнили жертв террористов и сотрудников, погибших при исполнении долга. Память погибших почтили минутой молчания», — сообщил корреспондент агентства.
Для юных гостей торжества подготовлены специальные тематические площадки. Их организовали сотрудники МЧС, МВД, службы судебных приставов, пограничников, работников школы ДОСААФ и кинологов.
На площадке выставлена спецтехника
Памятная дата России была установлена 21 июля 2005 года
На мероприятии представлены экспонаты, находящиеся на вооружении современных военных
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