02 сентября 2022
01 сентября 2022

Жертв террористических атак почтили минутой молчания в Кургане. Фото, видео

В Кургане жертв террористических атак почтили минутой молчания
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция, приуроченная ко дню солидарности борьбы с терроризмом. Курган
Памятная дата была установлена в соответствии с федеральным законом РФ 17 лет назад Фото:

В Кургане в День солидарности в борьбе с терроризмом провели торжественное мероприятие. Корреспондент URA.RU присутствовал на нем.

«В этот день (3 сентября) вспомнили жертв террористов и сотрудников, погибших при исполнении долга. Память погибших почтили минутой молчания», — сообщил корреспондент агентства.

Для юных гостей торжества подготовлены специальные тематические площадки. Их организовали сотрудники МЧС, МВД, службы судебных приставов, пограничников, работников школы ДОСААФ и кинологов.

Акция, приуроченная ко дню солидарности борьбы с терроризмом. Курган
На площадке выставлена спецтехника
Фото:
Акция, приуроченная ко дню солидарности борьбы с терроризмом. Курган
Памятная дата России была установлена 21 июля 2005 года
Фото:
Акция, приуроченная ко дню солидарности борьбы с терроризмом. Курган
На мероприятии представлены экспонаты, находящиеся на вооружении современных военных
Фото:

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В Кургане в День солидарности в борьбе с терроризмом провели торжественное мероприятие. Корреспондент URA.RU присутствовал на нем. «В этот день (3 сентября) вспомнили жертв террористов и сотрудников, погибших при исполнении долга. Память погибших почтили минутой молчания», — сообщил корреспондент агентства. Для юных гостей торжества подготовлены специальные тематические площадки. Их организовали сотрудники МЧС, МВД, службы судебных приставов, пограничников, работников школы ДОСААФ и кинологов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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