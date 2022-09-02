В Екатеринбурге раскрыли детали по делу о разглашении гостайны начальником полиции

Транспортная полиция УрФО: начальника отдела полиции аэропорта Кольцово задержали за разглашение гостайны

03 сентября 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

В пресс-службе транспортной полиции поделились подробностями о задержании высокопоставленного сотрудника Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудника линейного отдела полиции аэропорта Кольцово задержали за то, что в ноябре 2021 года он сообщил собеседнику информацию ограниченного доступа. На него возбудили уголовное дело по статье о разглашении государственной тайны, рассказали URA.RU в пресс-службе транспортной полиции по УрФО. «Установлено, что в ноябре 2021 года сотрудник линейного отдела полиции аэропорта Кольцово во время личной беседы сообщил гражданину информацию ограниченного доступа. Возбуждено уголовное дело по статье „Разглашение государственной тайны“», — рассказали в ведомстве. По задержанному также ведется служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он понесет наказание в установленном законом порядке, добавляют в транспортной полиции. Ранее URA.RU сообщало со ссылкой на источник, что речь идет о начальнике линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Александре Панкове. Его задержали сотрудники ФСБ.

Сотрудника линейного отдела полиции аэропорта Кольцово задержали за то, что в ноябре 2021 года он сообщил собеседнику информацию ограниченного доступа. На него возбудили уголовное дело по статье о разглашении государственной тайны, рассказали URA.RU в пресс-службе транспортной полиции по УрФО. «Установлено, что в ноябре 2021 года сотрудник линейного отдела полиции аэропорта Кольцово во время личной беседы сообщил гражданину информацию ограниченного доступа. Возбуждено уголовное дело по статье „Разглашение государственной тайны“», — рассказали в ведомстве. По задержанному также ведется служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он понесет наказание в установленном законом порядке, добавляют в транспортной полиции. Ранее URA.RU сообщало со ссылкой на источник, что речь идет о начальнике линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Александре Панкове. Его задержали сотрудники ФСБ.