В Екатеринбурге раскрыли детали по делу о разглашении гостайны начальником полиции

Сотрудника линейного отдела полиции аэропорта Кольцово задержали за то, что в ноябре 2021 года он сообщил собеседнику информацию ограниченного доступа. На него возбудили уголовное дело по статье о разглашении государственной тайны, рассказали URA.RU в пресс-службе транспортной полиции по УрФО.
«Установлено, что в ноябре 2021 года сотрудник линейного отдела полиции аэропорта Кольцово во время личной беседы сообщил гражданину информацию ограниченного доступа. Возбуждено уголовное дело по статье „Разглашение государственной тайны“», — рассказали в ведомстве.
По задержанному также ведется служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он понесет наказание в установленном законом порядке, добавляют в транспортной полиции. Ранее URA.RU сообщало со ссылкой на источник, что речь идет о начальнике линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Александре Панкове. Его задержали сотрудники ФСБ.
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Сотрудника линейного отдела полиции аэропорта Кольцово задержали за то, что в ноябре 2021 года он сообщил собеседнику информацию ограниченного доступа. На него возбудили уголовное дело по статье о разглашении государственной тайны, рассказали URA.RU в пресс-службе транспортной полиции по УрФО. «Установлено, что в ноябре 2021 года сотрудник линейного отдела полиции аэропорта Кольцово во время личной беседы сообщил гражданину информацию ограниченного доступа. Возбуждено уголовное дело по статье „Разглашение государственной тайны“», — рассказали в ведомстве. По задержанному также ведется служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он понесет наказание в установленном законом порядке, добавляют в транспортной полиции. Ранее URA.RU сообщало со ссылкой на источник, что речь идет о начальнике линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Александре Панкове. Его задержали сотрудники ФСБ.