В Тюмени в районе Лесобазы продают двухкомнатную квартиру за 4,3 миллиарда рублей. Площадь недвижимости составляет 46,3 квадратных метров. Объявление опубликовано на площадке Avito. Ранее тюменцы назвали Лесобазу самым криминальным местом в городе.
«Продается двухкомнатная квартира в теплом, кирпичном доме. Высота потолков три метра. Кухня, две комнаты, коридор, гардеробная и два санузла. Стены и пол подготовлены для чистовой отделки. Великолепный вариант, чтобы сделать ремонт своей мечты. Район — Лесобаза. Цена — 4 399 999 000 рублей», — указано в объявлении.
Квартира расположена на первом этаже. Продавец отмечает, что рядом с домом есть все необходимое для жизни: детский сад, школа, поликлиника, магазины и остановка.
Ранее URA.RU писало, что тюменец продает баню за 2,5 миллиарда рублей. Площадь недвижимости составляет 20 квадратных метров.
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