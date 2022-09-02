02 сентября 2022

В самом опасном районе Тюмени продают квартиру за 4,3 млрд рублей. Фото

В Тюмени двухкомнатную квартиру в районе Лесобазы продают за 4,3 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Гремячинск и его окрестности. Пермский край, комната, квартира, новоселье, косметический ремонт, ремонт
В районе Лесобазы продают квартиру за 4,3 млрд рублей Фото:

В Тюмени в районе Лесобазы продают двухкомнатную квартиру за 4,3 миллиарда рублей. Площадь недвижимости составляет 46,3 квадратных метров. Объявление опубликовано на площадке Avito. Ранее тюменцы назвали Лесобазу самым криминальным местом в городе.

«Продается двухкомнатная квартира в теплом, кирпичном доме. Высота потолков три метра. Кухня, две комнаты, коридор, гардеробная и два санузла. Стены и пол подготовлены для чистовой отделки. Великолепный вариант, чтобы сделать ремонт своей мечты. Район — Лесобаза. Цена — 4 399 999 000 рублей», — указано в объявлении.

Квартира расположена на первом этаже. Продавец отмечает, что рядом с домом есть все необходимое для жизни: детский сад, школа, поликлиника, магазины и остановка.

Ранее URA.RU писало, что тюменец продает баню за 2,5 миллиарда рублей. Площадь недвижимости составляет 20 квадратных метров.

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В Тюмени в районе Лесобазы продают двухкомнатную квартиру за 4,3 миллиарда рублей. Площадь недвижимости составляет 46,3 квадратных метров. Объявление опубликовано на площадке Avito. Ранее тюменцы назвали Лесобазу самым криминальным местом в городе. «Продается двухкомнатная квартира в теплом, кирпичном доме. Высота потолков три метра. Кухня, две комнаты, коридор, гардеробная и два санузла. Стены и пол подготовлены для чистовой отделки. Великолепный вариант, чтобы сделать ремонт своей мечты. Район — Лесобаза. Цена — 4 399 999 000 рублей», — указано в объявлении. Квартира расположена на первом этаже. Продавец отмечает, что рядом с домом есть все необходимое для жизни: детский сад, школа, поликлиника, магазины и остановка. Ранее URA.RU писало, что тюменец продает баню за 2,5 миллиарда рублей. Площадь недвижимости составляет 20 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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