В самом опасном районе Тюмени продают квартиру за 4,3 млрд рублей. Фото

В Тюмени двухкомнатную квартиру в районе Лесобазы продают за 4,3 млрд рублей

03 сентября 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

В районе Лесобазы продают квартиру за 4,3 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени в районе Лесобазы продают двухкомнатную квартиру за 4,3 миллиарда рублей. Площадь недвижимости составляет 46,3 квадратных метров. Объявление опубликовано на площадке Avito. Ранее тюменцы назвали Лесобазу самым криминальным местом в городе. «Продается двухкомнатная квартира в теплом, кирпичном доме. Высота потолков три метра. Кухня, две комнаты, коридор, гардеробная и два санузла. Стены и пол подготовлены для чистовой отделки. Великолепный вариант, чтобы сделать ремонт своей мечты. Район — Лесобаза. Цена — 4 399 999 000 рублей», — указано в объявлении. Квартира расположена на первом этаже. Продавец отмечает, что рядом с домом есть все необходимое для жизни: детский сад, школа, поликлиника, магазины и остановка. Ранее URA.RU писало, что тюменец продает баню за 2,5 миллиарда рублей. Площадь недвижимости составляет 20 квадратных метров.

В Тюмени в районе Лесобазы продают двухкомнатную квартиру за 4,3 миллиарда рублей. Площадь недвижимости составляет 46,3 квадратных метров. Объявление опубликовано на площадке Avito. Ранее тюменцы назвали Лесобазу самым криминальным местом в городе. «Продается двухкомнатная квартира в теплом, кирпичном доме. Высота потолков три метра. Кухня, две комнаты, коридор, гардеробная и два санузла. Стены и пол подготовлены для чистовой отделки. Великолепный вариант, чтобы сделать ремонт своей мечты. Район — Лесобаза. Цена — 4 399 999 000 рублей», — указано в объявлении. Квартира расположена на первом этаже. Продавец отмечает, что рядом с домом есть все необходимое для жизни: детский сад, школа, поликлиника, магазины и остановка. Ранее URA.RU писало, что тюменец продает баню за 2,5 миллиарда рублей. Площадь недвижимости составляет 20 квадратных метров.