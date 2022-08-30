Тюменец продает баню за 2,5 миллиарда рублей. Фото

31 августа 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

В Тюмени на продажу выставлена баня площадью 20 квадратных метров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Тюмени продает баню за 2,5 миллиарда рублей. Площадь недвижимости составляет 20 квадратных метров. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Тюмень, Калининский район. Баня, недорого. Сделана из шпал, вечная. Год постройки — 2010. Санузел на улице. В доме есть электричество и канализация. Цена — 2 500 035 000 рублей», — говорится в объявлении. Площадь участка, на котором расположена баня, составляет 20 соток. Парковка отсутствует, рядом расположен продуктовый магазин. Продавец отмечает, что баня нуждается в ремонте. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени продают однокомнатную квартиру за 3,3 миллиарда рублей. Площадь недвижимости составляет 34 квадратных метров. Площадь бани составляет 20 квадратных метров Фото: Avito Фото: Avito

Житель Тюмени продает баню за 2,5 миллиарда рублей. Площадь недвижимости составляет 20 квадратных метров. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Тюмень, Калининский район. Баня, недорого. Сделана из шпал, вечная. Год постройки — 2010. Санузел на улице. В доме есть электричество и канализация. Цена — 2 500 035 000 рублей», — говорится в объявлении. Площадь участка, на котором расположена баня, составляет 20 соток. Парковка отсутствует, рядом расположен продуктовый магазин. Продавец отмечает, что баня нуждается в ремонте. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени продают однокомнатную квартиру за 3,3 миллиарда рублей. Площадь недвижимости составляет 34 квадратных метров.