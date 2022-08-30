30 августа 2022
29 августа 2022

Тюменец продает баню за 2,5 миллиарда рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские парильни. Тюмень, веник, баня, общественная баня, дубовый веник
В Тюмени на продажу выставлена баня площадью 20 квадратных метров Фото:

Житель Тюмени продает баню за 2,5 миллиарда рублей. Площадь недвижимости составляет 20 квадратных метров. Объявление опубликовано на площадке Avito.

«Тюмень, Калининский район. Баня, недорого. Сделана из шпал, вечная. Год постройки — 2010. Санузел на улице. В доме есть электричество и канализация. Цена — 2 500 035 000 рублей», — говорится в объявлении.

Площадь участка, на котором расположена баня, составляет 20 соток. Парковка отсутствует, рядом расположен продуктовый магазин. Продавец отмечает, что баня нуждается в ремонте.

Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени продают однокомнатную квартиру за 3,3 миллиарда рублей. Площадь недвижимости составляет 34 квадратных метров.

Площадь бани составляет 20 квадратных метров
Фото:
Фото:

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Житель Тюмени продает баню за 2,5 миллиарда рублей. Площадь недвижимости составляет 20 квадратных метров. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Тюмень, Калининский район. Баня, недорого. Сделана из шпал, вечная. Год постройки — 2010. Санузел на улице. В доме есть электричество и канализация. Цена — 2 500 035 000 рублей», — говорится в объявлении. Площадь участка, на котором расположена баня, составляет 20 соток. Парковка отсутствует, рядом расположен продуктовый магазин. Продавец отмечает, что баня нуждается в ремонте. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени продают однокомнатную квартиру за 3,3 миллиарда рублей. Площадь недвижимости составляет 34 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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