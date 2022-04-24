Тюменцы назвали самые криминальные районы города. Антирейтинг районов, в которых боятся жить

25 апреля 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

«Криминальными» районами тюменцы считают Оборону, Войновку, КПД и Лесобазу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В интернете среди жителей Тюмени разгорелся спор на тему, какой район является самым криминальным. Мнения под опубликованным постом в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте» разделились. «Всем доброго времени суток. Какой на ваш взгляд самый опасный и „криминальный“ район в Тюмени?», — спросил жителей пользователь с ником Блудный Сын. В комментариях тюменцы сразу же стали предлагать свои варианты. «Район администрации. Столько бандитов и жуликов в одном месте. В будни, в рабочие часы», — пошутил Валентин Николаев. «Оборона, но не вся. Бабарынка в частности. Вчера в районе 22 вечера, там местные устроили поножовщину», — написала Евгения Трошина. «Почитала комментарии, получается вся Тюмень криминальная», — подытожила Жанна Милина. Большинство комментаторов считают самыми опасными районами в Тюмени Лесобазу и КПД. «Похоже зря на Лесобазе квартиру купили», — прокомментировала Анастасия Кондрашова. Также криминальными были названы районы Войновка и Оборона. Всего свое мнение под постом высказало 169 тюменцев. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

В интернете среди жителей Тюмени разгорелся спор на тему, какой район является самым криминальным. Мнения под опубликованным постом в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте» разделились. «Всем доброго времени суток. Какой на ваш взгляд самый опасный и „криминальный“ район в Тюмени?», — спросил жителей пользователь с ником Блудный Сын. В комментариях тюменцы сразу же стали предлагать свои варианты. «Район администрации. Столько бандитов и жуликов в одном месте. В будни, в рабочие часы», — пошутил Валентин Николаев. «Оборона, но не вся. Бабарынка в частности. Вчера в районе 22 вечера, там местные устроили поножовщину», — написала Евгения Трошина. «Почитала комментарии, получается вся Тюмень криминальная», — подытожила Жанна Милина. Большинство комментаторов считают самыми опасными районами в Тюмени Лесобазу и КПД. «Похоже зря на Лесобазе квартиру купили», — прокомментировала Анастасия Кондрашова. Также криминальными были названы районы Войновка и Оборона. Всего свое мнение под постом высказало 169 тюменцев.