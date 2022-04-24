24 апреля 2022
23 апреля 2022
22 апреля 2022

Тюменцы назвали самые криминальные районы города. Антирейтинг районов, в которых боятся жить

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Исторические дома на улице Береговой. Тюмень, старый дом, заброшенный дом, разбитые окна, ретро, старые окна, дом деревянный, зарека, улица береговая
«Криминальными» районами тюменцы считают Оборону, Войновку, КПД и Лесобазу Фото:

В интернете среди жителей Тюмени разгорелся спор на тему, какой район является самым криминальным. Мнения под опубликованным постом в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте» разделились.

«Всем доброго времени суток. Какой на ваш взгляд самый опасный и „криминальный“ район в Тюмени?», — спросил жителей пользователь с ником Блудный Сын.

В комментариях тюменцы сразу же стали предлагать свои варианты. «Район администрации. Столько бандитов и жуликов в одном месте. В будни, в рабочие часы», — пошутил Валентин Николаев. «Оборона, но не вся. Бабарынка в частности. Вчера в районе 22 вечера, там местные устроили поножовщину», — написала Евгения Трошина. «Почитала комментарии, получается вся Тюмень криминальная», — подытожила Жанна Милина.

Большинство комментаторов считают самыми опасными районами в Тюмени Лесобазу и КПД. «Похоже зря на Лесобазе квартиру купили», — прокомментировала Анастасия Кондрашова. Также криминальными были названы районы Войновка и Оборона. Всего свое мнение под постом высказало 169 тюменцев.

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В интернете среди жителей Тюмени разгорелся спор на тему, какой район является самым криминальным. Мнения под опубликованным постом в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте» разделились. «Всем доброго времени суток. Какой на ваш взгляд самый опасный и „криминальный“ район в Тюмени?», — спросил жителей пользователь с ником Блудный Сын. В комментариях тюменцы сразу же стали предлагать свои варианты. «Район администрации. Столько бандитов и жуликов в одном месте. В будни, в рабочие часы», — пошутил Валентин Николаев. «Оборона, но не вся. Бабарынка в частности. Вчера в районе 22 вечера, там местные устроили поножовщину», — написала Евгения Трошина. «Почитала комментарии, получается вся Тюмень криминальная», — подытожила Жанна Милина. Большинство комментаторов считают самыми опасными районами в Тюмени Лесобазу и КПД. «Похоже зря на Лесобазе квартиру купили», — прокомментировала Анастасия Кондрашова. Также криминальными были названы районы Войновка и Оборона. Всего свое мнение под постом высказало 169 тюменцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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