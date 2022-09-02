Курганскую школу переименовали в честь Героя СССР

Курганской школе присвоили имя Героя СССР Дмитрия Крутикова

03 сентября 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

По словам Ситниковой, в Кургане бережно хранят память о предках Фото: Владимир Андреев © URA.RU Курганской школе № 44 было присвоено имя Героя Советского Союза Дмитрия Крутикова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. На фасаде школы была установлена мемориальная доска. Торжественную церемонию, посвященную этому событию, посетила глава Кургана Елена Ситникова. «В этом году, в мае, мы отмечали 77-ую годовщину победы в ВОВ. Целая жизнь прошла с тех пор, выросло не одно поколение курганцев. Но наш город, регион и школа, где когда-то учился Дмитрий Михайлович, помнят своего героя. Мы и дальше бережно будем хранить память о нем и о других героях, которые нам подарили победу», — заявили Ситникова. Сообщение опубликовано в группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Дмитрий Крутиков родился 7 ноября в селе Глинки Глинского сельсовета Чаусовского района Курганского округа Уральской области. Окончил местную начальную школу. Два года учился в Мало-Чаусовской школе. В 1938 году поступил на кирпичный завод «Гигант», где работал машинистом и технологом. В марте 42-го года Крутиков был призван на службу в Красную Армию и зачислен в 32-й запасной лыжный полк. Во время войны он не раз получал ранения, после выздоровления вновь отправлялся на фронт. 25 января 1945 года при форсировании Одера Дмитрий Михайлович погиб. В апреле 1945 года за «мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками», младший лейтенант Крутиков был посмертно был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганской школе № 44 было присвоено имя Героя Советского Союза Дмитрия Крутикова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. На фасаде школы была установлена мемориальная доска. Торжественную церемонию, посвященную этому событию, посетила глава Кургана Елена Ситникова. «В этом году, в мае, мы отмечали 77-ую годовщину победы в ВОВ. Целая жизнь прошла с тех пор, выросло не одно поколение курганцев. Но наш город, регион и школа, где когда-то учился Дмитрий Михайлович, помнят своего героя. Мы и дальше бережно будем хранить память о нем и о других героях, которые нам подарили победу», — заявили Ситникова. Сообщение опубликовано в группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Дмитрий Крутиков родился 7 ноября в селе Глинки Глинского сельсовета Чаусовского района Курганского округа Уральской области. Окончил местную начальную школу. Два года учился в Мало-Чаусовской школе. В 1938 году поступил на кирпичный завод «Гигант», где работал машинистом и технологом. В марте 42-го года Крутиков был призван на службу в Красную Армию и зачислен в 32-й запасной лыжный полк. Во время войны он не раз получал ранения, после выздоровления вновь отправлялся на фронт. 25 января 1945 года при форсировании Одера Дмитрий Михайлович погиб. В апреле 1945 года за «мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками», младший лейтенант Крутиков был посмертно был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.