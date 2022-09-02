На трассе возле Березовского столкнулись две машины
На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло ДТП, в результате которого один человек пострадал. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
«На 37-м км дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск столкнулись две машины. Один человек пострадал. Причина аварии — несоблюдение дистанции», — рассказали в ведомстве. Один из очевидцев происшествия выложил в соцсетях видео, на котором видно, что одна из машин в результате столкновения перевернулась, а другая улетела в кювет.
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