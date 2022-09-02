02 сентября 2022

Свердловчанин пострадал в аварии с перевернутой машиной. Видео

На трассе Екатеринбург - Реж - Алапаевск в столкновении машин пострадал человек
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На трассе возле Березовского столкнулись две машины Фото:

На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло ДТП, в результате которого один человек пострадал. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«На 37-м км дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск столкнулись две машины. Один человек пострадал. Причина аварии — несоблюдение дистанции», — рассказали в ведомстве. Один из очевидцев происшествия выложил в соцсетях видео, на котором видно, что одна из машин в результате столкновения перевернулась, а другая улетела в кювет.

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На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло ДТП, в результате которого один человек пострадал. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «На 37-м км дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск столкнулись две машины. Один человек пострадал. Причина аварии — несоблюдение дистанции», — рассказали в ведомстве. Один из очевидцев происшествия выложил в соцсетях видео, на котором видно, что одна из машин в результате столкновения перевернулась, а другая улетела в кювет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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