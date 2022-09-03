Минобороны: США пытались создать на Украине вспышку холеры

Минобороны РФ: США пытались создать на Украине вспышку инфекционных заболеваний

03 сентября 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

США пытались создать на Украине вспышку опасных инфекционных заболеваний Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU США пытались создать на Украине вспышку опасных инфекционных заболеваний — холеры, краснухи, дифтерии, туберкулеза. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Деятельность биологических лабораторий и реализуемая Соединенными Штатами программа так называемого „реформирования“ украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями. На территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза», — рассказал в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он уточнил, что американских заказчиков особенно интересуют такие болезни, как холера, туляремия, чума, Конго-Крымская лихорадка, хантавирусы. Минобороны, ссылаясь на Кириллова, поясняет, что такая заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги в том числе и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Ранее КНДР обвинила США в «биологическом терроризме» на Украине. Также вице-спикер Госдумы РФ, сопредседатель комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Ирина Яровая заявила, что по всему миру находятся сотни американских военно-биологических лабораторий.

США пытались создать на Украине вспышку опасных инфекционных заболеваний — холеры, краснухи, дифтерии, туберкулеза. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Деятельность биологических лабораторий и реализуемая Соединенными Штатами программа так называемого „реформирования“ украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями. На территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза», — рассказал в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он уточнил, что американских заказчиков особенно интересуют такие болезни, как холера, туляремия, чума, Конго-Крымская лихорадка, хантавирусы. Минобороны, ссылаясь на Кириллова, поясняет, что такая заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги в том числе и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Ранее КНДР обвинила США в «биологическом терроризме» на Украине. Также вице-спикер Госдумы РФ, сопредседатель комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Ирина Яровая заявила, что по всему миру находятся сотни американских военно-биологических лабораторий.