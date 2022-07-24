24 июля 2022

ЦТАК: США причастны к «биологическому терроризму» на Украине

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Западная фильтровальная станция МУП
В Китае обвинили США в «биологическом терроризме» на Украине Фото:
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Биолаборатории на Украине

США причастны к «биологическому терроризму», так как американские ученые проводят многочисленные эксперименты с патогенами на территории Украины и в ряде других стран. Об этом говорится в статье северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

«США — государство — биологический террорист, приводящее человечество к гибели… Они установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества», — говорится в сообщении.

Так, например, в статье говорится о том, что 21 сентября 1951 года американское командование объединенных сил ООН приказало провести крупномасштабное испытание в бою в Корее, чтобы «проверить эффективность особого патогена для ведения бактериологической войны». Однако вместо признания вины и извинений США попытались скрыть факты использования бактериологического оружия. Кроме того, автор публикации возмущен тем, что несмотря на это, Америка осмеливается называть Россию «военным преступником», а также регулярно распространяет про страну дезинформацию.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров говорил о том, что США стремятся доказать свою невиновность, заявляя, что их биологическая деятельность на Украине была безобидной. При этом доказательств у них нет, уточнил он. Тем не менее Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в ходе спецоперации на Украине были обнаружены биолаборатории, финансируемые США. По информации министерства, там разрабатывали компоненты биооружия.

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США причастны к «биологическому терроризму», так как американские ученые проводят многочисленные эксперименты с патогенами на территории Украины и в ряде других стран. Об этом говорится в статье северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства (ЦТАК). «США — государство — биологический террорист, приводящее человечество к гибели… Они установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества», — говорится в сообщении. Так, например, в статье говорится о том, что 21 сентября 1951 года американское командование объединенных сил ООН приказало провести крупномасштабное испытание в бою в Корее, чтобы «проверить эффективность особого патогена для ведения бактериологической войны». Однако вместо признания вины и извинений США попытались скрыть факты использования бактериологического оружия. Кроме того, автор публикации возмущен тем, что несмотря на это, Америка осмеливается называть Россию «военным преступником», а также регулярно распространяет про страну дезинформацию. Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров говорил о том, что США стремятся доказать свою невиновность, заявляя, что их биологическая деятельность на Украине была безобидной. При этом доказательств у них нет, уточнил он. Тем не менее Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в ходе спецоперации на Украине были обнаружены биолаборатории, финансируемые США. По информации министерства, там разрабатывали компоненты биооружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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