ЦТАК: США причастны к «биологическому терроризму» на Украине

25 июля 2022 в 03:20 Размер текста - 17 +

В Китае обвинили США в «биологическом терроризме» на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине США причастны к «биологическому терроризму», так как американские ученые проводят многочисленные эксперименты с патогенами на территории Украины и в ряде других стран. Об этом говорится в статье северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства (ЦТАК). «США — государство — биологический террорист, приводящее человечество к гибели… Они установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества», — говорится в сообщении. Так, например, в статье говорится о том, что 21 сентября 1951 года американское командование объединенных сил ООН приказало провести крупномасштабное испытание в бою в Корее, чтобы «проверить эффективность особого патогена для ведения бактериологической войны». Однако вместо признания вины и извинений США попытались скрыть факты использования бактериологического оружия. Кроме того, автор публикации возмущен тем, что несмотря на это, Америка осмеливается называть Россию «военным преступником», а также регулярно распространяет про страну дезинформацию. Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров говорил о том, что США стремятся доказать свою невиновность, заявляя, что их биологическая деятельность на Украине была безобидной. При этом доказательств у них нет, уточнил он. Тем не менее Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в ходе спецоперации на Украине были обнаружены биолаборатории, финансируемые США. По информации министерства, там разрабатывали компоненты биооружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

США причастны к «биологическому терроризму», так как американские ученые проводят многочисленные эксперименты с патогенами на территории Украины и в ряде других стран. Об этом говорится в статье северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства (ЦТАК). «США — государство — биологический террорист, приводящее человечество к гибели… Они установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества», — говорится в сообщении. Так, например, в статье говорится о том, что 21 сентября 1951 года американское командование объединенных сил ООН приказало провести крупномасштабное испытание в бою в Корее, чтобы «проверить эффективность особого патогена для ведения бактериологической войны». Однако вместо признания вины и извинений США попытались скрыть факты использования бактериологического оружия. Кроме того, автор публикации возмущен тем, что несмотря на это, Америка осмеливается называть Россию «военным преступником», а также регулярно распространяет про страну дезинформацию. Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров говорил о том, что США стремятся доказать свою невиновность, заявляя, что их биологическая деятельность на Украине была безобидной. При этом доказательств у них нет, уточнил он. Тем не менее Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в ходе спецоперации на Украине были обнаружены биолаборатории, финансируемые США. По информации министерства, там разрабатывали компоненты биооружия.