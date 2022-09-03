Корреспондент URA.RU вышел на поле боя с именитым снайпером ДНР. Видео

Корреспондент URA.RU вышел на поле боя со снайпером из ДНР Ханом

03 сентября 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

Снайпером молодой человек стал в 2014 году, когда вступив в ряды ополчения Донбасса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Корреспондент URA.RU вышел на боевую позицию вместе с именитым снайпером-разведчиком, имеющим позывной Хан. Место, на которое выдвинулся снайпер, по разведданным занимал противник. «До противника где-то 630 метров», — отмечает Хан. На кадрах, которые удалось снять корреспонденту URA.RU, видно, что экипировка снайпера очень выгодна. «Хана на позиции практически не видно. У нас хорошая маскировка, к тому же в лицо противнику бьет солнце», — поясняет журналист. По его словам, выход снайпера на место обычно находится под прикрытием. «Пулемет, который мы слышим сейчас, это ребята прикрывали наш выход на линию соприкосновения», — поясняет корреспондент. Он отметил, что этот прием также нужен для провоцирования противника на ответный огонь, чтобы Хан смог поразить цели. «Ждем ответочку, да?» — спрашивает журналист. «Да, кто-то там, наверное, какой-то шальной укропчик», — отвечает снайпер и дважды стреляет в сторону противника. Снайпером молодой человек стал в 2014 году. Тогда он вступив в ряды ополчения Донбасса и познакомился с добровольцем из Чечни, снайпером с позывным Хан, который стал его наставником и обучил всему, что должен уметь настоящий профессионал. Трагический случай оборвал жизнь наставника. В память о нем молодой снайпер взял его позывной и стал называть себя Ханом. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из ее целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Корреспондент URA.RU вышел на боевую позицию вместе с именитым снайпером-разведчиком, имеющим позывной Хан. Место, на которое выдвинулся снайпер, по разведданным занимал противник. «До противника где-то 630 метров», — отмечает Хан. На кадрах, которые удалось снять корреспонденту URA.RU, видно, что экипировка снайпера очень выгодна. «Хана на позиции практически не видно. У нас хорошая маскировка, к тому же в лицо противнику бьет солнце», — поясняет журналист. По его словам, выход снайпера на место обычно находится под прикрытием. «Пулемет, который мы слышим сейчас, это ребята прикрывали наш выход на линию соприкосновения», — поясняет корреспондент. Он отметил, что этот прием также нужен для провоцирования противника на ответный огонь, чтобы Хан смог поразить цели. «Ждем ответочку, да?» — спрашивает журналист. «Да, кто-то там, наверное, какой-то шальной укропчик», — отвечает снайпер и дважды стреляет в сторону противника. Снайпером молодой человек стал в 2014 году. Тогда он вступив в ряды ополчения Донбасса и познакомился с добровольцем из Чечни, снайпером с позывным Хан, который стал его наставником и обучил всему, что должен уметь настоящий профессионал. Трагический случай оборвал жизнь наставника. В память о нем молодой снайпер взял его позывной и стал называть себя Ханом. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из ее целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.