02 сентября 2022

Жителей Кургана напугало опасное насекомое на Голубых озерах

Курганцев напугал ядовитый паук на пляже в Голубых озерах
© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет КПРФ Курган, паук
Этот вид пауков широко распространен от Испании до Центральной Азии и Новосибирской области (архивное фото) Фото:

Курганцы обнаружили на платном городском пляже редкое краснокнижное насекомое — черный эрезус. Информация появилась в telegram-канале «ЧП Курган».

«Будьте осторожны — черный эрезус (паук). Вчера (2 сентября — прим. URA.RU) на Голубых озерах увидели», — указано в сообщении.

На сегодняшний день известно, что насекомое занесено в Красную книгу Рязанской области в категории редких видов. Укус Эрезуса черного вызывает неприятные ощущения. В момент укуса чувствуется резкая боль, затем быстро наступает онемение. После этого в области укуса от 2-х до 6-и дней наблюдается скованность в движении и боль при надавливании.

Ранее корреспонденты агентства писали, что отдыхающих на курорте «Озеро Медвежье» в Курганской области граждан обеспокоили личинки, плавающие в воде озера и ползающие по суше. Фото и видеодоказательствами они поделились с редакцией URA.RU.

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Курганцы обнаружили на платном городском пляже редкое краснокнижное насекомое — черный эрезус. Информация появилась в telegram-канале «ЧП Курган». «Будьте осторожны — черный эрезус (паук). Вчера (2 сентября — прим. URA.RU) на Голубых озерах увидели», — указано в сообщении. На сегодняшний день известно, что насекомое занесено в Красную книгу Рязанской области в категории редких видов. Укус Эрезуса черного вызывает неприятные ощущения. В момент укуса чувствуется резкая боль, затем быстро наступает онемение. После этого в области укуса от 2-х до 6-и дней наблюдается скованность в движении и боль при надавливании. Ранее корреспонденты агентства писали, что отдыхающих на курорте «Озеро Медвежье» в Курганской области граждан обеспокоили личинки, плавающие в воде озера и ползающие по суше. Фото и видеодоказательствами они поделились с редакцией URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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