В Германии предрекли массовые блэкауты из-за кризиса

Лидер ХДЦ Мерц предрек массовые блэкауты в Германии из-за энергетического кризиса

04 сентября 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

В Германии есть угроза перегрузки электросети осенью Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Германии из-за кризиса могут начаться блэкауты — системные аварии, которые влекут за собой массовые отключения потребителей от электричества. Об этом заявил глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. «Существует угроза полной перегрузки электросети осенью и зимой и недостаточного снабжения электричеством. Если это правительство [Германии] продолжит так же действовать и по идеологическим мотивам будет придерживаться выхода из атомной энергетики, то в начале следующего года нам грозит блэкаут», — заявил Мерц в интервью Bild am Sonntag. Информацию приводит ТАСС. По его словам, в августе Германия должна была обеспокоиться заказом новых топливных стержней для минимум трех АЭС. Это позволило бы на начальном этапе обеспечить электричеством около 20 миллионов домохозяйств, отметил Мерц. Ранее Spiegel написал, что жители Германии могут остаться без электроэнергии из-за требования законодательства остановить эксплуатацию последних трех работающих АЭС в стране. Это происходит на фоне энергетического кризиса в Европе.

В Германии из-за кризиса могут начаться блэкауты — системные аварии, которые влекут за собой массовые отключения потребителей от электричества. Об этом заявил глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. «Существует угроза полной перегрузки электросети осенью и зимой и недостаточного снабжения электричеством. Если это правительство [Германии] продолжит так же действовать и по идеологическим мотивам будет придерживаться выхода из атомной энергетики, то в начале следующего года нам грозит блэкаут», — заявил Мерц в интервью Bild am Sonntag. Информацию приводит ТАСС. По его словам, в августе Германия должна была обеспокоиться заказом новых топливных стержней для минимум трех АЭС. Это позволило бы на начальном этапе обеспечить электричеством около 20 миллионов домохозяйств, отметил Мерц. Ранее Spiegel написал, что жители Германии могут остаться без электроэнергии из-за требования законодательства остановить эксплуатацию последних трех работающих АЭС в стране. Это происходит на фоне энергетического кризиса в Европе.