Spiegel: Германия рискует остаться без электричества

07 августа 2022 в 09:22 Размер текста - 17 +

ФРГ планирует отказаться от глобального источника электроэнергии уже в следующем году Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Жители Германии могут остаться без электроэнергии в связи с требованием законодательства прекратить эксплуатацию трех последних работающих в ФРГ атомных электростанций на фоне энергокризиса в Европе. Об этом сообщил журналист немецкого журнала Der Spiegel Марко Эверс. «В конце года три последних атомных реактора в Германии должны быть отключены в разгар тяжелого энергетического кризиса. Они, вероятно, могли бы продолжать работать без каких-либо проблем», — говорится в статье. Из публикации следует, что эксплуатация атомных электростанций на территории ФРГ станет незаконной с первого числа следующего года. «Любой, кто продолжит эксплуатировать атомные электростанции в Германии с 1 января 2023 года, будет подвержен судебному преследованию. В соответствии с текущей правовой ситуацией срок так называемого „разрешения на энергетическую эксплуатацию“ истекает для трех последних немецких атомных электростанций в первый день нового года. Спустя одиннадцать лет после Фукусимы реакторные блоки Неккарвестхайм-2, Эмсланд и Изар-2 должны быть, наконец, отключены от энергосистемы; неважно, что каждый из них может производить около одиннадцати миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год», — пишет автор. Журналист назвал решение о прекращении эксплуатации атомной энергетики абсурдным, особенно в свете сильнейшего энергетического кризиса. «Энергетический кризис бушует в Германии и значительной части Европы, в которой, по словам федерального министра экономики Роберта Хабека, будет иметь значение „каждый киловатт-час“. На этом фоне то, что сейчас происходит в Германии, крупнейшем потребителе энергии в Европе, кажется абсурдным», — считает он. Страны Запада столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за масштабной санкционной кампании против России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские санкции привели к усилению мировой инфляции и поставили мир на грань угрозы голода. По его словам, Европа оказалась неподготовленной к проблемам с энергетикой, так как западные политики в очередной раз сделали ставку на нетрадиционные (альтернативные) источники энергии, сообщает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Германии могут остаться без электроэнергии в связи с требованием законодательства прекратить эксплуатацию трех последних работающих в ФРГ атомных электростанций на фоне энергокризиса в Европе. Об этом сообщил журналист немецкого журнала Der Spiegel Марко Эверс. «В конце года три последних атомных реактора в Германии должны быть отключены в разгар тяжелого энергетического кризиса. Они, вероятно, могли бы продолжать работать без каких-либо проблем», — говорится в статье. Из публикации следует, что эксплуатация атомных электростанций на территории ФРГ станет незаконной с первого числа следующего года. «Любой, кто продолжит эксплуатировать атомные электростанции в Германии с 1 января 2023 года, будет подвержен судебному преследованию. В соответствии с текущей правовой ситуацией срок так называемого „разрешения на энергетическую эксплуатацию“ истекает для трех последних немецких атомных электростанций в первый день нового года. Спустя одиннадцать лет после Фукусимы реакторные блоки Неккарвестхайм-2, Эмсланд и Изар-2 должны быть, наконец, отключены от энергосистемы; неважно, что каждый из них может производить около одиннадцати миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год», — пишет автор. Журналист назвал решение о прекращении эксплуатации атомной энергетики абсурдным, особенно в свете сильнейшего энергетического кризиса. «Энергетический кризис бушует в Германии и значительной части Европы, в которой, по словам федерального министра экономики Роберта Хабека, будет иметь значение „каждый киловатт-час“. На этом фоне то, что сейчас происходит в Германии, крупнейшем потребителе энергии в Европе, кажется абсурдным», — считает он. Страны Запада столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за масштабной санкционной кампании против России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что антироссийские санкции привели к усилению мировой инфляции и поставили мир на грань угрозы голода. По его словам, Европа оказалась неподготовленной к проблемам с энергетикой, так как западные политики в очередной раз сделали ставку на нетрадиционные (альтернативные) источники энергии, сообщает «Царьград».