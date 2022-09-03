Мэр Салехарда Алексей Титовский принял участие в полумарафоне «Полярный круг»

Алексей Титовский пробежал дистанцию три километра (фото из архива) Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В Салехарде (ЯНАО) жители 17 регионов России принимают участие в полумарафоне «Полярный круг». Мэр столицы Ямала Алексей Титовский присоединился к бегунам. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Друзья, сегодня я, как и почти 900 салехардцев, начал утро спортивно. Пробежав три километра, получил заряд бодрости и хорошего настроения на весь день. Любите спорт, занимайтесь спортом, живите спортом!» — написал мэр.

В полумарафоне участникам предложено несколько вариантов дистанций — 500 метров, три, десять, а также 21,1 километра. «Сегодняшний забег — не только праздник спорта, но и вклад в доброе дело: все полученные средства будут перечислены в Фонд помощи детям «Ямине», — сообщил Титовский.

Ранее URA.RU сообщало, что в Харпе (ЯНАО) состоялся арктический экстремальный забег «Северный характер. Трейл». Лучшей командой названа «Вектор спорта 1» из Салехарда.

Участники полумарафона Алексей Титовский, «ВКонтакте»