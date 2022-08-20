В Харпе (ЯНАО) состоялся арктический экстремальный забег «Северный характер. Трейл». Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Лабытнанги Марина Трескова.
«Гости из 65 регионов страны приехали на Ямал, чтобы проверить себя на прочность. Самые сильные и выносливые преодолели дистанцию в 11,5 километров и финишировали на Желтой горе», — написала Трескова.
В telegram-канале окружного департамента по физической культуре и спорту названы имена победителей. Лучшей командой названа «Вектор спорта 1» из Салехарда.
В личном зачете среди мужчин победителями стали Сергей Иванов, Константин Дьяков, Виктор Розна, Юрий Талигин. У женщин в лидерах — Нина Лаптандер, Анна Ожегова, Татьяна Мишунина, Елена Волкова.
Ранее URA.RU сообщало, что официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Вадим Злобин сертифицировал трассу «Полярный круг» в Салехарде (ЯНАО). Благодаря этому результаты атлетов попадут в официальный рейтинг на платформе «Russia Running».
Арктический экстремальный забег «Северный характер. Трейл»
Тelegram-канал главы Лабытнанги Марины Тресковой
Участники забега
Тelegram-канал главы Лабытнанги Марины Тресковой
Спортсмены преодолели дистанцию в 11,5 километров
Тelegram-канал главы Лабытнанги Марины Тресковой
Участник забега
Тelegram-канал главы Лабытнанги Марины Тресковой
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В Харпе (ЯНАО) состоялся арктический экстремальный забег «Северный характер. Трейл». Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Лабытнанги Марина Трескова. «Гости из 65 регионов страны приехали на Ямал, чтобы проверить себя на прочность. Самые сильные и выносливые преодолели дистанцию в 11,5 километров и финишировали на Желтой горе», — написала Трескова. В telegram-канале окружного департамента по физической культуре и спорту названы имена победителей. Лучшей командой названа «Вектор спорта 1» из Салехарда. В личном зачете среди мужчин победителями стали Сергей Иванов, Константин Дьяков, Виктор Розна, Юрий Талигин. У женщин в лидерах — Нина Лаптандер, Анна Ожегова, Татьяна Мишунина, Елена Волкова. Ранее URA.RU сообщало, что официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Вадим Злобин сертифицировал трассу «Полярный круг» в Салехарде (ЯНАО). Благодаря этому результаты атлетов попадут в официальный рейтинг на платформе «Russia Running».