20 августа 2022
19 августа 2022

«Северный характер» продемонстрировали спортсмены в ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники преодолели дистанцию 11,5 километров (фото из архива) Фото:

В Харпе (ЯНАО) состоялся арктический экстремальный забег «Северный характер. Трейл». Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Лабытнанги Марина Трескова.

«Гости из 65 регионов страны приехали на Ямал, чтобы проверить себя на прочность. Самые сильные и выносливые преодолели дистанцию в 11,5 километров и финишировали на Желтой горе», — написала Трескова.

В telegram-канале окружного департамента по физической культуре и спорту названы имена победителей. Лучшей командой названа «Вектор спорта 1» из Салехарда.

В личном зачете среди мужчин победителями стали Сергей Иванов, Константин Дьяков, Виктор Розна, Юрий Талигин. У женщин в лидерах — Нина Лаптандер, Анна Ожегова, Татьяна Мишунина, Елена Волкова.

Ранее URA.RU сообщало, что официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Вадим Злобин сертифицировал трассу «Полярный круг» в Салехарде (ЯНАО). Благодаря этому результаты атлетов попадут в официальный рейтинг на платформе «Russia Running».

Арктический экстремальный забег «Северный характер. Трейл»
Участники забега
Спортсмены преодолели дистанцию в 11,5 километров
Участник забега

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В Харпе (ЯНАО) состоялся арктический экстремальный забег «Северный характер. Трейл». Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Лабытнанги Марина Трескова. «Гости из 65 регионов страны приехали на Ямал, чтобы проверить себя на прочность. Самые сильные и выносливые преодолели дистанцию в 11,5 километров и финишировали на Желтой горе», — написала Трескова. В telegram-канале окружного департамента по физической культуре и спорту названы имена победителей. Лучшей командой названа «Вектор спорта 1» из Салехарда. В личном зачете среди мужчин победителями стали Сергей Иванов, Константин Дьяков, Виктор Розна, Юрий Талигин. У женщин в лидерах — Нина Лаптандер, Анна Ожегова, Татьяна Мишунина, Елена Волкова. Ранее URA.RU сообщало, что официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Вадим Злобин сертифицировал трассу «Полярный круг» в Салехарде (ЯНАО). Благодаря этому результаты атлетов попадут в официальный рейтинг на платформе «Russia Running».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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