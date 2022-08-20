Участники преодолели дистанцию 11,5 километров (фото из архива) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Харпе (ЯНАО) состоялся арктический экстремальный забег «Северный характер. Трейл». Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Лабытнанги Марина Трескова.

«Гости из 65 регионов страны приехали на Ямал, чтобы проверить себя на прочность. Самые сильные и выносливые преодолели дистанцию в 11,5 километров и финишировали на Желтой горе», — написала Трескова.

В telegram-канале окружного департамента по физической культуре и спорту названы имена победителей. Лучшей командой названа «Вектор спорта 1» из Салехарда.

В личном зачете среди мужчин победителями стали Сергей Иванов, Константин Дьяков, Виктор Розна, Юрий Талигин. У женщин в лидерах — Нина Лаптандер, Анна Ожегова, Татьяна Мишунина, Елена Волкова.

Ранее URA.RU сообщало, что официальный измеритель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Вадим Злобин сертифицировал трассу «Полярный круг» в Салехарде (ЯНАО). Благодаря этому результаты атлетов попадут в официальный рейтинг на платформе «Russia Running».

Арктический экстремальный забег «Северный характер. Трейл» Тelegram-канал главы Лабытнанги Марины Тресковой

Участники забега Тelegram-канал главы Лабытнанги Марины Тресковой

Спортсмены преодолели дистанцию в 11,5 километров Тelegram-канал главы Лабытнанги Марины Тресковой