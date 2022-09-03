Свердловские единороссы пожаловались на нападение на офис

В Первоуральске неизвестные напали на офис "Единой России"

04 сентября 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

В Первоуральске неизвестные ворвались в штаб-квартиру «Единой России» и попытались запугать сотрудников Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) неизвестные ворвались в штаб-квартиру партии «Единая Россия» на улице Вайнера и попытались запугать сотрудников. Пострадавшие полагают, что к нападению причастен местный депутат, участвующий в выборах в городскую думу. Об этом URA.RU рассказали представители «Единой России». «По 15-му округу идет противоборство — есть системный кандидат и есть пришлый, который проиграл праймериз. Видимо, в ходе листовочной и баннерной войны случился какой-то конфликт, и они обиделись, что их агитацию сорвали. В итоге на днях на нескольких машинах к офису подъехали „братки“, устроили какие-то „пацанские разборки“ — я такого с 90-х годов не видел. После этого случая в штабе усилили охрану», — рассказал собеседник. По его словам, заявившиеся в офис крепкие молодые люди дали понять, что представляют интересы кандидата в депутаты Дмитрия Хаймина. При этом непонятно, чья это была инициатива — самого политика или его приближенных. URA.RU обратилось за комментарием к Хаймину, но на момент публикации новости ответ не поступил. Когда в офис ворвались мужчины, там находились в основном девушки. Они испугались, поэтому не смогли снять происходящее на камеру Фото предоставлено представителями «Единой России»

В Первоуральске (Свердловская область) неизвестные ворвались в штаб-квартиру партии «Единая Россия» на улице Вайнера и попытались запугать сотрудников. Пострадавшие полагают, что к нападению причастен местный депутат, участвующий в выборах в городскую думу. Об этом URA.RU рассказали представители «Единой России». «По 15-му округу идет противоборство — есть системный кандидат и есть пришлый, который проиграл праймериз. Видимо, в ходе листовочной и баннерной войны случился какой-то конфликт, и они обиделись, что их агитацию сорвали. В итоге на днях на нескольких машинах к офису подъехали „братки“, устроили какие-то „пацанские разборки“ — я такого с 90-х годов не видел. После этого случая в штабе усилили охрану», — рассказал собеседник. По его словам, заявившиеся в офис крепкие молодые люди дали понять, что представляют интересы кандидата в депутаты Дмитрия Хаймина. При этом непонятно, чья это была инициатива — самого политика или его приближенных. URA.RU обратилось за комментарием к Хаймину, но на момент публикации новости ответ не поступил.